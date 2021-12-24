Желание приготовить что-нибудь вкусненькое может привести к разочарованию и испорченной кухне. Life24 подготовили подборку неудачных кулинарных экспериментов, которые создали на кухне настоящий апокалипсис.

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10 неудачных попыток приготовить еду

Очевидно, эта духовка отказалась готовить ужин. Получилось очень смешно.


Духовка не захотела это готовить / Фото 4tololo

У кого-то "черная пятница" выглядела так: теперь это соленое печенье больше похоже на "шоколадное".


Настоящая "черная пятница" / Фото 4tololo

Домашние питомцы могут стать настоящими "помощниками" на кухне. Главное – чаще оставлять их наедине с едой.


Домашние любимцы настоящие помощники / Фото 4tololo

А эта женщина точно преувеличила с порошком для выпечки: ее кекс хорошо "подрос".


Женщина преувеличила с порошком для выпечки. Фото 4tololo

Главное – это уметь встречать все кулинарные неудачи с такой же улыбкой, как эта женщина. Она явно не волнуется потерей.


Главное – всегда оставаться на позитиве / Фото 4tololo

По всей видимости, празднование придется отменить, ведь блюда уже не пригодны для употребления.


Празднование отменяется / Фото 4tololo

А эти "повара" совсем не понимают, какую посуду можно отправлять в духовку.


Повара подобрали "правильную" посуду / Фото 4tololo

Как вам такая курочка? Выглядит очень "аппетитно".


Вкусный ужин готовый / Фото 4tololo

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Мужчина оригинально разогрел лазанью: поплавился не только творог.


Ну теперь точно теплая / Фото 4tololo

Надеемся, мужчина успел воспользоваться правилом 5 секунд.


Оригинальный способ приготовления курицы / Фото 4tololo