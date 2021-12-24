Наслідок – зіпсована кухня: 10 невдалих спроб приготувати щось смачненьке
Джерело:24 канал
Більшість кулінарних шоу та відео обіцяють швидке та легке приготування страв, з якими справиться навіть початківець, проте в реальності все геть інакше.
Бажання приготувати щось смачненьке часом може призвести до розчарування та зіпсованої кухні. Life24 підготували добірку невдалих кулінарних експериментів, які створили на кухні справжній апокаліпсис.
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10 невдалих спроб приготувати їжу
Очевидно, ця духовка навідріз відмовилась готувати вечерю. Вийшло дуже кумедно.
Духовка не захотіла це готувати / Фото 4tololo
У когось "чорна п'ятниця" виглядала так: тепер це солене печиво більше схоже на "шоколадне".
Справжня "чорна п'ятниця" / Фото 4tololo
Домашні улюбленці можуть стати справжніми "помічниками" на кухні. Головне – частіше залишати їх наодинці з їжею.
Домашні улюбленці справжні помічники / Фото 4tololo
А ця жінка точно перебільшила із порошком для випічки: її кекс гарно "підріс".
Жінка перебільшила із порошком для випічки / Фото 4tololo
Головне – це вміти зустрічати всі кулінарні невдачі з такою ж усмішкою, як ця жінка. Вона явно не переймається втратою.
Головне – завжди залишатись на позитиві / Фото 4tololo
Очевидно, святкування доведеться скасувати, адже страви вже не придатні для вживання.
Святкування скасовується / Фото 4tololo
А ці "кухарі" зовсім не тямлять, який посуд можна відправляти у духовку.
Кухарі підібрали "правильний" посуд / Фото 4tololo
Як вам така курочка? Виглядає дуже "апетитно".
Смачна вечеря готова / Фото 4tololo
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Ну тепер точно тепла / Фото 4tololo
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