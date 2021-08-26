Навіть занадто реалістично: японський художник створює приголомшливі оптичні ілюзії

Талановитому японському художнику всього 18 років, проте він вже дивує мережу своїми 3D-малюнками. Потрібно добре придивлятись, щоб повірити у те, що всі ці намальовані предмети та їжа - нереальні.

Усі ці малюнки, які обманюють око глядачів, молодий художник на ім'я Кіото створює звичайними кольоровими олівцями. Намальовані пляшки, окуляри, консерви, фрукти, прикраси та безліч інших предметів виглядають дуже об'ємно. Його роботи можуть здивувати навіть тих, хто вже знайомий із малюнками, зробленими у такій самій техніці.

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У чому секрет його малюнків

Деякі з намальованих предметів немов виступають за межі паперу. Це ще більше посилює реалістичність малюнку. Усе через те, що художник і справді малює предмет на цілому папері, а потім частину малюнка вирізає, створюючи справжню оптичну ілюзію.

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Художник створює справжні оптичні алюзії / Колаж 24 каналу

Кіото має ще один секрет, який він розкриває на своїй сторінці в інстаграмі. До прикладу, на цьому малюнку здається, що чашка з кавою просто стоїть на столі. Проте якщо малюнок розвернути, то видно, що з іншого ракурсу чашка виглядає дуже витягнутою і непропорційною.

Художник з самого початку створює малюнок, який виглядатиме реалістично лише під певним ракурсом. Для цього потрібна неабияка майстерність та уява!

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Відео, на якому розкривається хитрість Кіото, у галереї:

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