У 2019 році Еліана Сільвер переїхала зі США до Шотландії для вивчення журналістики в університеті. Щоб познайомитись з новими людьми дівчина почала активно користуватись додатком для знайомств Tinder, де швидко стала дуже популярною серед чоловіків.

Рекомендуємо "Винні заморочки", або навіщо співробітники SHABO пройшли курс міжнародної винної школи WSET

У дівчини були високі вимоги

Еліана пригадує, що встановила додаток ще у старшій школі, проте там було мало гідних кандидатів. А от під час навчання дівчина побачила, що у Шотландії Tinder – дуже відомий серед молоді, тож було серед кого обирати: "Це був спосіб познайомитися з людьми, знайти друзів, адже я ніколи раніше не була у Шотландії".

Проте студентка не поспішала, ретельно обдумуючи свій вибір, перш ніж поставити комусь "лайк". Тож попри те, що багато хлопців зацікавились її анкетою, збігів було дуже мало, і дівчина сходила лише на 2 побачення.

Дівчина почала активно користуватись Tinder лише після переїзду до Шотландії / Фото Mirror

Не сподівалась на популярність

Еліана сильно здивувалась, коли влітку, після першого курсу, їй повідомили, що вона увійшла до списку 30 людей з найбільшою кількістю "свайпів" у Tinder серед користувачів Великої Британії та Ірландії. А серед жінок була у списку 14 найкращих:

Спочатку я подумала, що це лист від шахраїв. Я була шокований, адже у мене було не так багато збігів, і я ніколи не сприймала себе надто привабливою або настільки цікавою, щоб люди мене лайкали,

– зізнається студентка

Після того, як рейтинг опублікували разом з посиланням на профіль Еліани, до дівчини посипалось ще більше прихильників – близько 100 тисяч за тиждень.

Студентка стала однією із найпопулярніших дівчат у Tinder / Фото Mirror

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Додаток не допоміг знайти кохання

Попри шалену популярність, навіть після опублікування рейтингу, дівчині не вдавалось ні з ким зав'язати стосунки. За її словами, більшість хлопців хотіли від неї лише зустріч на одну ніч, тоді як Еліана розраховувала на щось більш серйозне:

"Є два види людей у додатку. Одні хочуть побачитись один раз і більше ніколи не спілкуватись. Інші ж дійсно хочуть зустрічатись, про таких набагато менше", – відзначає дівчина. З того часу студентка покинула спроби знайти кохання через Tinder, зрозумівши, що особисте знайомство – це набагато краще.

Зараз вона вже 11 місяців зустрічається з хлопцем на ім'я Джордан Бенсон, з яким вона познайомилась через спільних знайомих під час карантину.

Свого коханого дівчина зустріла через спільних знайомих / Фото Mirror

До теми 5 цікавих питань на першому побаченні, які розкриють людину

Перші 1,5 місяці вони просто дружили, а потім їх стосунки перейшли на новий, романтичний рівень:

Я думаю, що найкращі романи виникають із дружби, а встановлення особистих зв’язків для мене працює в 100 разів краще. Ти відразу дізнаєшся, хто ця людина насправді, у вас немає незручних ситуацій та страху перед першим побаченням,

– каже Еліана

Хлопець студентки зізнався, що сам він ніколи не використовував подібні додатки для знайомств. Для нього обирати людину у додатку – це те саме, що обирати одяг в Інтернеті.