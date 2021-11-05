В 2019 году Элиана Сильвер переехала из США в Шотландию для изучения журналистики в университете. Чтобы познакомиться с новыми людьми, девушка начала активно пользоваться приложением для знакомств Tinder, где быстро стала очень популярной среди мужчин.

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У девушки были высокие требования

Элиана вспоминает, что установила приложение еще в старшей школе, но там было мало достойных кандидатов. А вот во время учебы девушка увидела, что в Шотландии Tinder – очень известный среди молодежи, поэтому было среди кого выбирать: "Это был способ познакомиться с людьми, найти друзей, ведь я никогда раньше не была в Шотландии".

Однако студентка не спешила, тщательно обдумывая свой выбор, прежде чем поставить кому-нибудь "лайк". Несмотря на то, что многие ребята заинтересовались ее анкетой, совпадений было очень мало, и девушка сходила только на 2 свидания.

Девушка начала активно пользоваться Tinder только после переезда в Шотландию / Фото Mirror

Не надеялась на популярность

Элиана сильно удивилась, когда летом после первого курса ей сообщили, что она вошла в список 30 человек с наибольшим количеством "свайпов" в Tinder среди пользователей Великобритании и Ирландии. А среди женщин было в списке 14 лучших:

Сначала я подумала, что это письмо от мошенников. Я была шокирована, ведь у меня было не так много совпадений, и я никогда не воспринимала себя слишком привлекательной или настолько интересной, чтобы люди меня лайкали,

– признается студентка

После того как рейтинг опубликовали вместе со ссылкой на профиль Элианы, к девушке посыпалось еще больше поклонников – около 100 тысяч в неделю.

Студентка стала одной из самых популярных девушек в Tinder / Фото Mirror

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Приложение не помогло найти любовь

Несмотря на безумную популярность, даже после опубликования рейтинга, девушке не удавалось ни с кем завязать отношения. По ее словам, большинство ребят хотели от нее только встречу на одну ночь, тогда как Элиана рассчитывала на нечто более серьезное:

"Есть два вида людей в приложении. Одни хотят увидеться один раз и больше никогда не общаться. Другие же действительно хотят встречаться, но таких гораздо меньше", – отмечает девушка. С тех пор студентка бросила попытки обрести любовь через Tinder, поняв, что личное знакомство – это гораздо лучше.

Сейчас она уже 11 месяцев встречается с парнем по имени Джордан Бенсон, с которым она познакомилась через общих знакомых во время карантина.

Своего любимого девушка встретила через общих знакомых / Фото Mirror

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Первые 1,5 месяца они просто дружили, а затем их отношения перешли на новый, романтический уровень.

Я думаю, что лучшие романы возникают из дружбы, а установление личных связей для меня работает в 100 раз лучше. Ты сразу узнаешь, кто этот человек, у вас нет неудобных ситуаций и страха перед первым свиданием,

– говорит Элиана.