Знайти свого двійника – це справді складна справа. Але не для 29-річної бразилійки Прісцилли Беатріс. Один погляд на дівчину – і ви будете шоковані: вона неймовірно схожа на Ріанну!

Дівчина вже давно зрозуміла, що свою схожість із знаменитою співачкою можна успішно монетизувати. Вона веде власну сторінку в інстаграмі, де зібрала майже 300 тисяч підписників. Люди шоковані, що це не Ріанна!

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Прісцилла прекрасно розуміє, що її часто плутають із співачкою. Але це не обурює, а лише надихає молоду дівчину. Адже, на її думку, кожен хоче повторити успіх Ріанни.

Вона сильна і рішуча жінка, а також дуже красива і талановита. Її життєвий шлях надихає мене не відмовлятися від своїх мрій, – розповідає Прісцила.

А в дівчини справді грандіозні плани. Нещодавно вона заявилася на дуже пікантний конкурс – Miss BumBum. Його організовують кожного року.

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Там змагаються за титул володарки найкрасивіших сідниць року. Разом із Прісцилою у конкурсі братимуть участь ще 26 дівчат.

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Голосування за конкурсанток розпочнеться 1 травня на офіційному сайті конкурсу. Саме там можна підтримати Прісциллу Беатріс.