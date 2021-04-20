Найти своего двойника – это действительно сложное дело. Но не для 29-летней бразильянки Присциллы Беатрис. Один взгляд на девушку – и вы будете в шоке: она невероятно похожа на Рианну!

Девушка уже давно поняла, что свое сходство со знаменитой певицей можно успешно монетизировать. Она ведет свою страницу в инстаграме, где собрала почти 300 тысяч подписчиков. Люди шокированы, что это не Рианна!

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Присцилла прекрасно понимает, что ее часто путают с певицей. Но это не возмущает, а только вдохновляет молодую девушку. Ведь, по ее мнению, каждый хочет повторить успех Рианны.

Она сильная и решительная женщина, а также очень красивая и талантливая. Ее жизненный путь вдохновляет меня не отказываться от своей мечты, – рассказывает Присцилла.

А у девушки действительно грандиозные планы. Недавно она заявилась на очень пикантный конкурс – Miss BumBum. Его организуют ежегодно.

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Там соревнуются за титул обладательницы самых красивых ягодиц года. Вместе с Присциллой в конкурсе будут участвовать еще 26 девушек.

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Голосование конкурсанток начнется 1 мая на официальном сайте конкурса. Там можно поддержать Присциллу Беатрис.