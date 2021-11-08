Одним героям цієї добірки варто було просто вийти з дому і прихопити з собою телефон, щоб побачити та поділитись з іншими чимось незвичайним, що їм підкинула сама природа. Іншим же довелось долати тисячі кілометрів та брати професійну техніку, щоб закарбувати справжнє природне диво. У будь-якому разі, всі ці знімки варті того, щоб ними насолоджуватись.

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"Бачив це рідкісне явище на пляжі Кью... Крижані млинці"

Фото Reddit TaoWeMeetAgain

"Біолюмінесцентні хвилі, Сан-Дієго, Каліфорнія"

Фото Reddit jackfusco

"Який колір у цих ягід, які ростуть поруч з моїм житловим комплексом!"

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Фото Reddit HandsomePurpleDino

"Мені знадобилося 3 роки, щоб отримати дозвіл на відвідування цього сюрреалістичного скельного утворення під назвою Хвиля в Арізоні"

Фото Reddit mrcnzajac

"Морозний візерунок на нашій траві"

Фото Reddit MidgeGidge

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"Дивовижна вата з льоду, яку я вперше побачив сьогодні у лісі"

Фото Reddit badger_irl

"Біолюмінесцентні гриби на дереві"

Фото інстаграм gc_hinterland_herper

З Днем святого Валентина!

Фото Reddit edelweiss45

Нарешті ми побачили, де закінчується веселка

Фото Reddit mitchtobin

Цікаво Художник створює кумедні вуличні інсталяції, які важко помітити: вони просто крихітні

"Минулої ночі Північне сяйво в Північній Міннесоті"

Фото Reddit juntawflo

Незвичайні фіолетові кактуси

Фото Reddit acmoli01

"Я став табором в пустелі Нью-Мексико, щоб сфотографувати Чумацький Шлях на тлі інопланетного пейзажу"

Фото Reddit mrcnzajac

Казковий пейзаж!

Фото Reddit watchthebirdy

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Дивовижний агат

Фото Reddit walleyed11

"Знайшов цих маленьких хлопців під час прогулянки"

Фото Reddit snowy-kiwi