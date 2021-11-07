У спільноті на Reddit під назвою "We Want Plates" ("Нам потрібні тарілки" – ред. Life) користувачі розповідають іншим про найбільш дивні й оригінальні подачі страв, на які їм доводилось натрапляти. У деяких випадках все особливо сумно, адже у погоні за креативністю кухарі геть забувають про те, що цю страву людям доведеться ще й якось їсти!

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Таке тільки на Геловін і замовляти

Таке тільки на Геловін і замовляти

Фото Reddit Sikside

З черевика така собі тарілка для закусок

З черевика така собі тарілка для закусок

Фото Reddit adullploy

Як це взагалі можливо з'їсти?

Як це взагалі можливо з'їсти?

Фото Reddit VinWing13

"М'ясна Барбі в китайському ресторані"

Фото Reddit luketherock

Двояке відчуття від такої подачі

Двояке відчуття від такої подачі

Фото Reddit pulakbhatnagar

Виглядає дуже цікаво

Виглядає дуже цікаво

Фото Reddit valicat

Сподіваймося, нею ніхто не розчісувався

Сподіваймося, нею ніхто не розчісувався

Фото Reddit Ralph_Cane

Ще одна брутальна та моторошна страва

Ще одна брутальна та моторошна страва

Фото Reddit EverFinch

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Хто до цього додумався?

Хто до цього додумався?

Фото Reddit Gridoverflow

Красиво, але трохи небезпечно

Красиво, але трохи небезпечно

Фото Reddit MrMarkAhsac

Просто смузі у лампі

Просто смузі у лампі

Фото Reddit SharpestOfAll

Не вистачає на айфон – вистачить хоч на обід у коробці з-під айфона

Не вистачає на айфон – вистачить хоч на обід у коробці з-під айфона

Фото Reddit MakeMeTea

А це дуже елегантно

А це навіть красиво

Фото Reddit IthurielKurohane

Цікаво, наскільки зручно їсти з такої "тарілки"

Цікаво, наскільки зручно їсти з такої

Фото Reddit RealWorldJunkie

До теми Легкий рецепт омлету в мікрохвильовці від відомого шеф-кухаря: готується всього 3 хвилини

Зовсім неапетитно

Зовсім неапетитно

Фото Reddit EZZE__________