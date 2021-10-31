Об'єднати ці, здавалось би, зовсім протилежних свята, наважиться не кожен. Та героям цієї добірки вдалось втілити у життя свої найкреативніші ідеї та організувати весілля своєї мрії, надихаючись Днем всіх святих. Хтось просто додає до весільного декору гарбузи, інші ж – повністю входять в готичний образ. Таке весілля вони точно не забудуть!

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