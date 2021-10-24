Хоч Гелловін найбільше популярний у США, та з часом це яскраве й містичне свято полюбилось й жителям інших країн світу. Тож, можливо, ця добірка кумедних та креативних дитячих костюмів надихне когось також відсвяткувати цього року Гелловін і створити власний моторошний костюм.

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Персонажі, у яких переодягається малеча на цих фото, не завжди дитячі, проте відірвати від них погляд просто неможливо.

Дівчинку переодягнули у бабусю

Дівчинку переодягнули у бабусю

Фото Reeddit etymologynerd

Яка гарна Малефісента

Яка гарна Малефісента

Фото Reeddit Bulok

Актуальний костюм коронавірусу

Хлопчик одягнувся в костюм коронавірусу

Фото Reeddit Genericgumibear

Хлопчик, який вижив

"Мій син Маверік народився на 25 тижні. Він такий сильний весь цей час"

Фото Reeddit dev0urer

Дуже харизматична дівчина у костюмі клоуна з фільму "Воно"

Дуже харизматична дівчина у костюмі клоуна з фільму

Фото інстаграм journey.pups

Костюм, який можна вдягнути лише на Гелловін

Вона зображає відьму, яку спалюють на вогні.

Вона зображає відьму, яку спалюють на вогні

Фото imgur ItTakesTwoToMakeAThingGoRight

Близнюків одягнули як одну велику таксу

Близнюків одягнули як одну велику таксу

Фото Reeddit AshRT

Моторошний костюм Чумного Лікаря

Моторошний костюм Чумного Лікаря

Фото Reeddit WYOmomming

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Малюк зображає корінь мандрагори з "Гаррі Поттера"

Малюк зображає корінь мандрагори з

Фото Reeddit StearnZ

Костюм кузена Ітта з фільму "Сімейка Адамсів"

Костюм кузена Ітта з фільмів

Фото Reeddit RazerRamona

Розкішне вбрання Медузи Горгони

Розкішне вбрання Медузи Горгони

Фото Reeddit Фото інстаграм straycatstrutatl

Дуже мила Сенді з мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани"

Фото Reeddit Nightwitcherxox

Майстерно перевтілились у героїв мультфільму "Коко"

Майстерно перевтілились у героїв мультфільму

Фото Reeddit w_giftcards

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Художник і його "живі" картини

Художник і його

Фото Reeddit Al_Eltz

Костюм п олковника Сандерса, засновника мережі ресторанів швидкого харчування KFC

Костюм полковника Сандерса, засновника мережі ресторанів швидкого харчування KFC

Фото Reeddit P13R4T