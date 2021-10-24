Хоч Гелловін найбільше популярний у США, та з часом це яскраве й містичне свято полюбилось й жителям інших країн світу. Тож, можливо, ця добірка кумедних та креативних дитячих костюмів надихне когось також відсвяткувати цього року Гелловін і створити власний моторошний костюм.

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Персонажі, у яких переодягається малеча на цих фото, не завжди дитячі, проте відірвати від них погляд просто неможливо.

Дівчинку переодягнули у бабусю

Фото Reeddit etymologynerd

Яка гарна Малефісента

Фото Reeddit Bulok

Актуальний костюм коронавірусу

Фото Reeddit Genericgumibear

Хлопчик, який вижив

"Мій син Маверік народився на 25 тижні. Він такий сильний весь цей час"

Фото Reeddit dev0urer

Дуже харизматична дівчина у костюмі клоуна з фільму "Воно"

Фото інстаграм journey.pups

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Костюм, який можна вдягнути лише на Гелловін

Вона зображає відьму, яку спалюють на вогні.

Фото imgur ItTakesTwoToMakeAThingGoRight

Близнюків одягнули як одну велику таксу

Фото Reeddit AshRT

Моторошний костюм Чумного Лікаря

Фото Reeddit WYOmomming

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Малюк зображає корінь мандрагори з "Гаррі Поттера"

Фото Reeddit StearnZ

Костюм кузена Ітта з фільму "Сімейка Адамсів"

Фото Reeddit RazerRamona

Розкішне вбрання Медузи Горгони

Фото Reeddit Фото інстаграм straycatstrutatl

Дуже мила Сенді з мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани"

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Майстерно перевтілились у героїв мультфільму "Коко"

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Художник і його "живі" картини

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Костюм п олковника Сандерса, засновника мережі ресторанів швидкого харчування KFC

Фото Reeddit P13R4T