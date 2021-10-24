Хоч Гелловін найбільше популярний у США, та з часом це яскраве й містичне свято полюбилось й жителям інших країн світу. Тож, можливо, ця добірка кумедних та креативних дитячих костюмів надихне когось також відсвяткувати цього року Гелловін і створити власний моторошний костюм.
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Персонажі, у яких переодягається малеча на цих фото, не завжди дитячі, проте відірвати від них погляд просто неможливо.
Дівчинку переодягнули у бабусю
Фото Reeddit etymologynerd
Яка гарна Малефісента
Фото Reeddit Bulok
Актуальний костюм коронавірусу
Фото Reeddit Genericgumibear
Хлопчик, який вижив
"Мій син Маверік народився на 25 тижні. Він такий сильний весь цей час"
Фото Reeddit dev0urer
Дуже харизматична дівчина у костюмі клоуна з фільму "Воно"
Фото інстаграм journey.pups
Костюм, який можна вдягнути лише на Гелловін
Вона зображає відьму, яку спалюють на вогні.
Фото imgur ItTakesTwoToMakeAThingGoRight
Близнюків одягнули як одну велику таксу
Фото Reeddit AshRT
Моторошний костюм Чумного Лікаря
Фото Reeddit WYOmomming
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Малюк зображає корінь мандрагори з "Гаррі Поттера"
Фото Reeddit StearnZ
Костюм кузена Ітта з фільму "Сімейка Адамсів"
Фото Reeddit RazerRamona
Розкішне вбрання Медузи Горгони
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Дуже мила Сенді з мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани"
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Майстерно перевтілились у героїв мультфільму "Коко"
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Костюм п
олковника Сандерса, засновника мережі ресторанів швидкого харчування KFC
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