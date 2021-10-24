Хотя Хэллоуин больше популярен в США, но со временем этот яркий и мистический праздник полюбился и жителям других стран мира. Поэтому, возможно, эта подборка забавных и креативных детских костюмов вдохновит кого-то также отпраздновать в этом году Хэллоуин и создать собственный жуткий костюм.

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Персонажи, в которые переодевается дети на этих фото, не всегда детские, однако оторвать от них взгляд просто невозможно.

Девочку переодели в бабушку

Девочку переодели в бабушку

Фото Reeddit etymologynerd

Какая прекрасная Малефисента

Какая хорошая Малефисент

Фото Reeddit Bulok

Актуальный костюм коронавируса

Мальчик оделся в костюм коронавируса

Фото Reeddit Genericgumibear

Мальчик, который выжил

"Мой сын Маверик родился на 25 неделе. Он такой сильный все это время"

Фото Reeddit dev0urer

Очень харизматичная девочка в костюме клоуна из фильма "Оно"

Очень харизматичная девушка в костюме клоуна из фильма

Фото инстаграм journey.pups

Костюм, который можно надеть только на Хэллоуин

Она изображает ведьму, которую сжигают на костре.

Она изображает ведьму, которую сжигают на огне

Фото imgur ItTakesTwoToMakeAThingGoRight

Близнецов одели как одну большую таксу

Близнецов одели как одну большую таксу

Фото Reeddit AshRT

Жуткий костюм Чумного Доктора

Жуткий костюм Чумного Врача

Фото Reeddit WYOmomming

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Малыш изображает корень мандрагоры из "Гарри Поттера"

Малыш изображает корень мандрагоры с

Фото Reeddit StearnZ

Костюм кузена Итта из фильма "Семейка Адамсов"

Костюм кузена Итта из фильмов

Фото Reeddit RazerRamona

Роскошный наряд Медузы Горгоны

Роскошный наряд Медузы Горгоны

Фото Reeddit фото инстаграм straycatstrutatl

Очень милая Сэнди из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

Фото Reeddit Nightwitcherxox

Мастерски перевоплотились в героев мультфильма "Тайна Коко"

Мастерски перевоплотились в героев мультфильма

Фото Reeddit w_giftcards

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Художник и его "живые" картины

Художник и его

Фото Reeddit Al_Eltz

Костюм полковника Сандерса, основателя сети ресторанов быстрого питания KFC

Костюм полковника Сандерса, основателя сети ресторанов быстрого питания KFC

Фото Reeddit P13R4T