Хотя Хэллоуин больше популярен в США, но со временем этот яркий и мистический праздник полюбился и жителям других стран мира. Поэтому, возможно, эта подборка забавных и креативных детских костюмов вдохновит кого-то также отпраздновать в этом году Хэллоуин и создать собственный жуткий костюм.
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Персонажи, в которые переодевается дети на этих фото, не всегда детские, однако оторвать от них взгляд просто невозможно.
Девочку переодели в бабушку
Фото Reeddit etymologynerd
Какая прекрасная Малефисента
Фото Reeddit Bulok
Актуальный костюм коронавируса
Фото Reeddit Genericgumibear
Мальчик, который выжил
"Мой сын Маверик родился на 25 неделе. Он такой сильный все это время"
Фото Reeddit dev0urer
Очень харизматичная девочка в костюме клоуна из фильма "Оно"
Фото инстаграм journey.pups
Костюм, который можно надеть только на Хэллоуин
Она изображает ведьму, которую сжигают на костре.
Фото imgur ItTakesTwoToMakeAThingGoRight
Близнецов одели как одну большую таксу
Фото Reeddit AshRT
Жуткий костюм Чумного Доктора
Фото Reeddit WYOmomming
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Малыш изображает корень мандрагоры из "Гарри Поттера"
Фото Reeddit StearnZ
Костюм кузена Итта из фильма "Семейка Адамсов"
Фото Reeddit RazerRamona
Роскошный наряд Медузы Горгоны
Фото Reeddit фото инстаграм straycatstrutatl
Очень милая Сэнди из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"
Фото Reeddit Nightwitcherxox
Мастерски перевоплотились в героев мультфильма "Тайна Коко"
Фото Reeddit w_giftcards
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Художник и его "живые" картины
Фото Reeddit Al_Eltz
Костюм полковника
Сандерса, основателя сети ресторанов быстрого питания KFC
Фото Reeddit P13R4T