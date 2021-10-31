Объединить эти, казалось бы, совершенно противоположные праздники, решится не каждый. Но героям этой подборки удалось воплотить в жизнь самые креативные идеи и организовать свадьбу своей мечты, вдохновляясь Днем всех святых. Кто-то просто добавляет к свадебному декору тыквы, другие же полностью входят в готический образ. Такую свадьбу они точно не забудут!
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