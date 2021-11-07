В сообществе на Reddit под названием "We Want Plates" ("Нам нужны тарелки" – ред. Life) пользователи рассказывают другим о самых странных и оригинальных подачах блюд, которые им приходилось встречать. В некоторых случаях все особенно грустно, ведь в погоне за креативностью повара забывают о том, что это блюдо людям придется еще как-то есть!

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Такое только на Хэллоуин и заказывать

Фото Reddit Sikside

Из ботинка такая себе тарелка для закусок

Фото Reddit adullploy

Как это вообще можно съесть?

Фото Reddit VinWing13

"Мясная Барби в китайском ресторане"

Фото Reddit luketherock

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Двоякое чувство от такой подачи

Фото Reddit pulakbhatnagar

Выглядит очень интересно

Фото Reddit valicat

Надеемся, ею никто не расчесывался

Фото Reddit Ralph_Cane

Еще одно брутальное и жуткое блюдо

Фото Reddit EverFinch

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Кто до этого додумался?

Фото Reddit Gridoverflow

Красиво, но немного опасно

Фото Reddit MrMarkAhsac

Просто смузи в лампе

Фото Reddit SharpestOfAll

Не хватает на айфон – хватит хотя бы на обед в коробке из-под айфона

Фото Reddit MakeMeTea

А это очень элегантно

Фото Reddit IthurielKurohane

Интересно, насколько удобно есть из такой "тарелки"

Фото Reddit RealWorldJunkie

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Совершенно неаппетитно