В сообществе на Reddit под названием "We Want Plates" ("Нам нужны тарелки" – ред. Life) пользователи рассказывают другим о самых странных и оригинальных подачах блюд, которые им приходилось встречать. В некоторых случаях все особенно грустно, ведь в погоне за креативностью повара забывают о том, что это блюдо людям придется еще как-то есть!
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Такое только на Хэллоуин и заказывать
Фото Reddit Sikside
Из ботинка такая себе тарелка для закусок
Фото Reddit adullploy
Как это вообще можно съесть?
Фото Reddit VinWing13
"Мясная Барби в китайском ресторане"
Фото Reddit luketherock
Двоякое чувство от такой подачи
Фото Reddit pulakbhatnagar
Выглядит очень интересно
Фото Reddit valicat
Надеемся, ею никто не расчесывался
Фото Reddit Ralph_Cane
Еще одно брутальное и жуткое блюдо
Фото Reddit EverFinch
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Кто до этого додумался?
Фото Reddit Gridoverflow
Красиво, но немного опасно
Фото Reddit MrMarkAhsac
Просто смузи в лампе
Фото Reddit SharpestOfAll
Не хватает на айфон – хватит хотя бы на обед в коробке из-под айфона
Фото Reddit MakeMeTea
А это очень элегантно
Фото Reddit IthurielKurohane
Интересно, насколько удобно есть из такой "тарелки"
Фото Reddit RealWorldJunkie
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Совершенно неаппетитно
Фото Reddit EZZE__________