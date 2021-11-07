В сообществе на Reddit под названием "We Want Plates" ("Нам нужны тарелки" – ред. Life) пользователи рассказывают другим о самых странных и оригинальных подачах блюд, которые им приходилось встречать. В некоторых случаях все особенно грустно, ведь в погоне за креативностью повара забывают о том, что это блюдо людям придется еще как-то есть!

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Такое только на Хэллоуин и заказывать

Такое только на Гэловине и заказывать

Фото Reddit Sikside

Из ботинка такая себе тарелка для закусок

Из ботинка такая тарелка для закусок

Фото Reddit adullploy

Как это вообще можно съесть?

Как это вообще можно съесть?

Фото Reddit VinWing13

"Мясная Барби в китайском ресторане"

Фото Reddit luketherock

Двоякое чувство от такой подачи

Двоякое чувство от такой подачи

Фото Reddit pulakbhatnagar

Выглядит очень интересно

Выглядит очень интересно

Фото Reddit valicat

Надеемся, ею никто не расчесывался

Надеемся, ею никто не расчесывался

Фото Reddit Ralph_Cane

Еще одно брутальное и жуткое блюдо

Еще одно брутальное и жуткое блюдо

Фото Reddit EverFinch

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Кто до этого додумался?

Кто до этого додумался?

Фото Reddit Gridoverflow

Красиво, но немного опасно

Красиво, но немного опасно

Фото Reddit MrMarkAhsac

Просто смузи в лампе

Просто смузи в лампе

Фото Reddit SharpestOfAll

Не хватает на айфон – хватит хотя бы на обед в коробке из-под айфона

Не хватает на айфон – хватит хоть на обед в коробке из-под айфона

Фото Reddit MakeMeTea

А это очень элегантно

А это даже красиво

Фото Reddit IthurielKurohane

Интересно, насколько удобно есть из такой "тарелки"

Интересно, насколько удобно есть из такой.

Фото Reddit RealWorldJunkie

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Совершенно неаппетитно

Совершенно неаппетитно

Фото Reddit EZZE__________