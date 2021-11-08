Немов кадри з фільму: 15 людей, які натрапили на дивовижні природні явища

11:16

Природа може дивувати не гірше, ніж спецефекти у видовищних блокбастерах. Гриби, що світяться у темноті, дивовижні льодові візерунку на воді чи крижана вата - усе це прекрасна частина нашої реальності, якою хочеться ділитись з іншими.