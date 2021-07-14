Нічого собі: 10 нестандартних картин, які люди вишили власноруч – фото

14 липня 2021 , 21:08
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Джерело:

Bored Panda

Кожен, хто колись пробував вишивати, знає, що тут справді потрібні просто залізні нерви. Сидіти кілька годин на день з голкою та нитками не всім під силу. Але саме так народжуються справжні шедеври.

Герої нашої добірки явно обожнюють вишивати. Вони настільки круто освоїли цей навик, що здатні перетворити прості кольорові ниточки на фантастичні пейзажі, реалістичні портрети тощо. Таких цікавих робіт ви точно ще не бачили!

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3 роки роботи – і ця краса готова!

Фото Reddit LaneRandi

Дуже реалістичний портрет!

Фото Reddit thnx4stalkingme

Подивіться, як круто підібрані кольори

Фото Reddit StitchinMelissa

Ого, це майже як фото

Фото Reddit ManinBlack19

Покемони – це любов

Фото Reddit Nowork_morestitching

До речі, дуже крута ідея!

Фото Reddit Heliade

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Вишита періодична таблиця Менделєєва

Фото Reddit MrsMama991

Вишитий кіт Шредінгера

Фото Reddit crossstitchwizard

Мяу!

Фото Reddit psychkitty

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Виглядає як наклейка, але це вишивка

Фото Reddit

 

 

 

Автор: Петро Синєокий