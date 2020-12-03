Новорічні свята вже наближається, а отже, незабаром всіх очікують приємні клопоти: прикрашання оселі та пошуки ялинкових прикрас. Та це геть не означає, що всі заощадження доведеться витрачати на орнамент, адже можна легко та швидко відтворити стильні різдвяні декорації своїми руками та без зайвих витрат.

Новорічні прикраси, ялинкові іграшки, ошатні гірлянди та різнобарвні кульки – все це створює затишну атмосферу та налаштовує на святковий лад, тому ці декорації є невід'ємним елементом різдвяно-новорічної пори. Life24 відібрав для вас 15 оригінальних ідей для декору, які допоможуть заощадити та зроблять ваш дім по-справжньому атмосферним та наповненим духом новорічних та різдвяних свят.

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Різдвяний вінок

Цю прикрасу у різдвяні традиції ввів гамбурзький та лютеранський теолог Йоганн Гінріх, який навчав дітей з бідних сімей. Дітям було дуже цікаво, коли ж настане Різдво, тому він зі старого дерев'яного колеса змайстрував вінок, який прикрасив 24 малими червоними і 4 великими білими свічками. Щоранку він запалював одну маленьку свічку, додаючи кожної неділі одну велику.

Різдвяний вінок дуже легко виготовити з підручних матеріалів

Відтоді різдвяний вінок став символом свята. Ним можна прикрасити двері, камін, ялинку, люстру чи стіл. Для виготовлення новорічного вінка знадобляться легкодоступні підручні матеріали: лози, шишки, гілки ялинки, цукерки, нитки, фрукти, ягоди – усе, що знайдеться вдома.

Ароматні свічки

Різдвяний настрій – це не лише святковий інтер’єр, але й аромат, який переносить у зимову казку, наповнену приємними спогадами, які ми пам’ятаємо з дитинства: запах мандаринок, сосен та кориці. Ароматна свічка – саме те, що потрібно для зимового різдвяного вечора. Для виготовлення аромасвічки потрібно: віск, парафін або гель, форма для заливання, ефірна олія.

Ароматна свічка додасть святкового настрою оселі

Мініялинка своїми руками

Незвичайним елементом декору може стати дерев’яна або картонна мініялинка, зроблена власноруч. Все необхідне: картон або дерево, ялинкові кульки, бісер, тканинні матеріали, ґудзики тощо.

Фотоінструкція, як зробити ялинку з паперу

Для тих, кому цей варіант ялинки здається надто легким, варто спробувати цю складнішу версію:

Ялинкові іграшки в художньому стилі

Цей прекрасний святковий період без сумніву надихає на творчість. Ялинкові кульки, розфарбовані за власним смаком, – це прекрасно проведений час з близькими, а також свіжий задум для новорічних декорацій. Для цієї ідеї знадобляться лише прикраси на ялинку, фарби з пензлями та уява.

Виготовлення таких іграшок – чудова нагода провести час з родиною

Повстяна гірлянда

Різнобарвна повстяна гірлянда стане прекрасним атрибутом свята та змусить кожного проявити власну креативність. Змайструвати її дуже просто: достатньо лише мати кольорову повсть та нитки. Нею можна оздобити абсолютно все: дім, подвір’я, ялинку чи камін.

Яскрава гірлянда стане прикрасою вашого інтер'єру

Новорічне дерево

Ще один особливий спосіб урізноманітнити інтер’єр під час різдвяних свят – поставити вдома новорічне деревце замість традиційної ялинки. Можна використати лише гілочку дерева, оздобивши її новорічним орнаментом, або ж придбати маленьке деревце у горщику.

Маленьке деревце – хороша альтернатива традиційній великій ялинці

Сніжинки з паличок

Хто з нас не вирізав в дитинстві паперові сніжинки, аби вдома почепити їх на вікнах або ялинці. Проте це не єдина можливість покреативити на тему сніжинок, адже їх можна робити також і з паличок для морозива чи льодяників. Такий новорічний декор додасть витонченості будь-якому інтер’єру та потішить новорічним настроєм. Для створення сніжинок потрібно мати: клей, палички (бамбукові, для морозива чи льодяників).

Замість паперових сніжинок можна робити сніжинки з паличок

Відео з інструкцією тут:

Різдвяна скатертина

Не лише різдвяна, але й чорна. Так, час відходити від стереотипів та пробувати нове. Прекрасним рішенням для цього стане чорна паперова скатертина, яку можна розмалювати з розмахом у різдвяному стилі, ввімкнувши свого внутрішнього художника, а чорний колір лише надаватиме фарбам ще більшої яскравості. Така ідея нікого не залишить осторонь: гості будуть у захваті, а господарі не лише розважаться, але й не турбуватимуться про прибирання.

Чорна скатертина виглядатиме оригінально

Декоративні ліхтарики

Складно уявити новорічну пору без різдвяних вогників та мерехтливих лампочок, які огортають теплом та відчуттям комфорту. А як щодо ліхтариків, що освітлюватимуть затишний вечір перед каміном чи у саду? Знадобляться: баночка або бляшанка, цвяхи, фарба, свічка.

Такі незвичні ліхтарики додадуть затишку у кімнаті

Настінний камін

Немає каміна? Не проблема. Достатньо мати цвяшок, мотузку та простирадло. Прикрасьте простирадло малюнком або ж декоративними елементами у формі каміну, почепіть на мотузку та повісьте на стіну – і еврика! Камін готовий.

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Для ще кращого ефекту постеліть під декоративним каміном ворсистий килим, поставте мініялинку з вогниками та додайте подушок. Готуйте какао з молоком, вмощуйтесь зручніше та насолоджуйтесь.

Саморобний камін це оригінальна заміна справжньому

Гірлянда з рукавичками

Невід'ємний елемент американських новорічних фільмів – барвисті панчохи над каміном, де Санта залишає подарунки для родини. Альтернативою панчохам може стати незвичайна гірлянда з рукавичок! Достатньо лише почепити мотузку та прикріпити сімейні елементи гардеробу затискачами чи нитками.

Незвичайна гірлянда стане яскравим елементом вашого інтер'єру

Какао-бар

Хто сказав, що їжа не може бути декорацією? Аби додати дому ще більше різдвяних ароматів та тепла, влаштуйте мінібар, де кожен охочий може посмакувати гаряче какао та загорнутись в атмосферу свята. Для цього потрібно облаштувати столик з горнятками, чайничок з какао та тарілочки з домашнім шоколадним печивом.

Зберіть усю родину за смачним какао біля такого мінібару

Паперові дзвоники

А як щодо ще одного символу Різдва – дзвоників? Комбінація цих елементів у поєднанні з червоним та білим кольором – чудовий вибір для оздоблення інтер’єру у новорічний період. Ними можна оздобити бильця, сходи та вхідні двері. Для виготовлення дзвоників знадобиться кольоровий папір, нитка, ножиці та клей.

Яскраві та об'ємні дзвоники гарантовано створять святковий настрій

Відео, як виготовляти дзвоники:

Різдвяний вігвам для дітей

Новорічна хатка у стилі північноамериканських індіанців у дитячій, оздоблена ліхтариками, стане місцем, де діти зможуть усамітнитись та розважатись, а ліхтарики додаватимуть магії до різдвяної казки. Для побудови такої хатинки необхідно мати легкі простирадла, жердини/мотузку або готовий каркас. Всередину потрібно покласти килимок та подушки.

Влаштуйте дітям справжню казку прямісінько у їх кімнаті

Детальніше у відео:

Ялинка з лампочок

Потрібно прикрасити дитячу кімнату швидко, легко та новорічно? Жодних проблем. Достатньо придбати гірлянду з лампочок та спеціальні кліпси для кріплення на стіну. Також можна вирізати ялинку з паперу та прикрасити власноруч зробленими іграшками.

Яскраве рішення для дитячої кімнати