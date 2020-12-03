Праздничная пора уже приближается, а значит вскоре всех ожидают приятные хлопоты: украшение дома и поиски елочных украшений. Но это совсем не означает, что все сбережения придется тратить на орнамент, ведь можно легко и быстро воспроизвести стильные сезонные рождественские декорации своими руками и без лишних затрат.

Новогодние украшения, елочные игрушки, нарядные гирлянды и разноцветные шарики - все это создает уютную атмосферу и настраивает на праздничный лад, поэтому эти декорации являются неотъемлемым элементом рождественско-новогодней поры. Life24 отобрал для вас 15 оригинальных идей для декора, которые помогут сэкономить и сделают ваш дом по-настоящему атмосферным и наполненным духом новогодних и рождественских праздников.

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Рождественский венок

Это украшение в рождественские традиции ввел гамбургский и лютеранский теолог Иоганн Гинрих, который учил детей из бедных семей. Детям было очень интересно, когда же наступит Рождество, поэтому он со старого деревянного колеса смастерил венок, который украсил 24 малыми красными и 4 большими белыми свечами. Каждое утро он зажигал одну маленькую свечу, добавляя каждое воскресенье одну большую.

Рождественский венок очень легко изготовить из подручных материалов

С тех пор рождественский венок стал символом праздника. Им можно украсить двери, камин, елку, люстру или стол. Для изготовления новогоднего венка понадобятся легкодоступные подручные материалы: лозы, шишки, ветки елки, конфеты, нитки, фрукты, ягоды - все, что найдется дома.

Ароматные свечи

Рождественское настроение – это не только праздничный интерьер, но и аромат, который переносит в зимнюю сказку, наполненную приятными воспоминаниями, которые мы помним с детства: запах мандаринок, сосен и корицы. Ароматная свеча – именно то, что нужно для зимнего рождественского вечера. Для создания ароматной свечи нужно: воск, парафин или гель, форма для заливки, эфирное масло.

Ароматная свеча придаст праздничного настроения дома

Мини-елка своими руками

Необычным элементом декора может стать деревянная или картонная мини елка, сделанная собственноручно. Все необходимое: картон или дерево, елочные шарики, бисер, тканевые материалы, пуговицы и тому подобное.

Фотоинструкция, как сделать елку из бумаги

Для тех, кому этот вариант елки кажется слишком легким, стоит попробовать эту более сложную версию:

Елочные игрушки в художественном стиле

Этот прекрасный праздничный период несомненно вдохновляет на творчество. Елочные шарики, раскрашенные по своему вкусу, – это прекрасно проведенное время с близкими, а также свежий замысел для новогодних декораций. Для этой идеи понадобятся лишь украшения на елку, краски с кистями и воображение.

Изготовление таких игрушек – прекрасный повод провести время с семьей

Войлочная гирлянда

Разноцветная войлочная гирлянда станет прекрасным атрибутом праздника и заставит каждого проявить собственную креативность. Смастерить ее очень просто: достаточно лишь иметь цветной войлок и нити.

Яркая гирлянда станет украшением вашего интерьера

Новогоднее дерево

Еще один особый способ разнообразить интерьер во время рождественских праздников - поставить дома новогоднее деревце вместо традиционной елки. Можно использовать только веточку дерева, украсив ее новогодним орнаментом, или же приобрести маленькое деревце в горшке.

Маленькое деревце – хорошая альтернатива традиционной большой елке

Снежинки из палочек

Кто из нас не вырезал в детстве бумажные снежинки, чтобы дома повесить их на окнах или елке. Однако это не единственная возможность покреативить на тему снежинок, ведь их можно делать также из палочек для мороженого или леденцов. Такой новогодний декор придаст изящества любому интерьеру и порадует новогодним настроением. Для создания снежинок нужно иметь: клей, палочки (бамбуковые, для мороженого или леденцов).

Вместо бумажных снежинок можно делать снежинки из палочек

Видео с инструкцией здесь:

Рождественская скатерть

Не только рождественская, но и черная. Да, время отходить от стереотипов и пробовать новое. Прекрасным решением для этого станет черная бумажная скатерть, которую можно разрисовать с размахом в рождественском стиле, включив своего внутреннего художника, а черный цвет только придаст краскам еще большей яркости. Такая идея никого не оставит в стороне: гости будут в восторге, а хозяева не только развлекутся, но и не будут беспокоиться об уборке.

Черная скатерть будет выглядеть оригинально

Декоративные фонарики

Сложно представить новогоднее время без рождественских огоньков и мерцающих лампочек, которые окутывают теплом и ощущением комфорта. А как насчет фонариков, что будут освещать уютный вечер перед камином или в саду? Понадобятся: баночка или жестянка, гвозди, краска, свеча.

Такие необычные фонарики добавят уюта в комнате

Настенный камин

Нет камина? Не проблема. Достаточно иметь гвоздь, веревку и простыню. Украсьте простыню рисунком или декоративными элементами в форме камина, повесьте на веревку и затем на стену – и эврика! Камин готов.

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Для еще лучшего эффекта постелите под декоративным камином ворсистый ковер, поставте мини-елку с огоньками и добавьте подушек. Готовьте какао с молоком, усаживайтесь удобнее и наслаждайтесь.

Самодельный камин это оригинальная замена настоящему

Гирлянда с перчатками

Неотъемлемый элемент американских новогодних фильмов – красочные чулки над камином, где Санта оставляет подарки для семьи. Альтернативой чулкам может стать необычная гирлянда из перчаток! Достаточно повесить веревку и прикрепить семейные элементы гардероба зажимами или нитками.

Необычная гирлянда станет ярким элементом вашего интерьера

Какао-бар

Кто сказал, что еда не может быть декорацией? Чтобы добавить дома еще больше рождественских ароматов и тепла, устройте мини бар, где каждый желающий может попробовать горячее какао и укутаться в атмосферу праздника. Для этого нужно обустроить столик с чашками, чайник с какао и тарелочки с домашним шоколадным печеньем.

Соберите всю семью за вкусным какао у такого минибара

Бумажные колокольчики

А как насчет еще одного символа Рождества – колокольчиков? Комбинация этих элементов в сочетании с красным и белым цветом – отличный выбор для украшения интерьера в новогодний период. Ими можно украсить перила, лестницы и входные двери. Для изготовления колокольчиков понадобятся цветная бумага, нить, ножницы и клей.

Яркие и объемные колокольчики гарантированно создадут праздничное настроение

Как изготавливать колокольчики, можно посмотреть здесь:

Рождественский вигвам для детей

Новогодний домик в стиле североамериканских индейцев в детской, украшенный фонариками, станет местом, где дети смогут уединиться и развлекаться, а фонарики добавят немного магии в рождественскую сказку. Для построения такой избушки необходимо иметь легкие простыни, жерди / веревку или готовый каркас. Внутрь нужно положить коврик и подушки.

Устройте детям настоящую сказку прямо в их комнате

Подробнее в видео:

Елка из лампочек

Нужно украсить детскую комнату быстро, легко и по-новогоднему? Никаких проблем. Достаточно приобрести гирлянду из лампочек и специальные клипсы для крепления на стену. Также можно вырезать елку из бумаги и украсить собственноручно сделанными игрушками.

Яркое решение для детской комнаты