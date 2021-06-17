Лікар Каран Радж часто ділиться різними корисними фактами про людський організм на своїй сторінці у TikTok. Цього разу він опублікував цікаве відео та підписав його "Усе ваше життя – все ще брехня". Ілюзія змусила глядачів сумніватись в реальності, а саме відео стало вірусним, набравши 3,3 мільйона переглядів.
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Спочатку на відео здається, що глядач швидко рухається по довгому нескінченному коридору, який до того ж весь час обертається за спіраллю. Проте невелика дрібниця може за одну секунду змінити ваше сприйняття швидкості.
Каран Радж радить провести простий експеримент:
- закрийте великими пальцями дві сторони екрану – і вас здаватиметься, що ви почали рухатись набагато повільніше.
- закрийте великим пальцем середи екрану – і вже буде враження, ніби ви значно прискорились.
Лікар радить зробити експеримент / Фото TikTok Карана Раджи
Як таке може бути, адже це одне й те саме відео? Лікар пояснив, у чому справа.
Виявляється, коли ви дивитесь на світ лише периферійним зором, як у другому випадку, перекривши центр зображення, то ваші очі самі починають робити швидкі коливальні рухи.
Це явище називається "ністагм". Найкраще воно проявляється під час поїздки на машині. Пригадайте, як ви сприймаєте світ за вікном, їдучи в автомобілі? Здається, що він пролітає з величезною швидкістю, адже під час цього процесу також можна спостерігати такі коливання очного яблука.
Якщо ж закрити периферійні зони зображення, то буде зворотний ефект. Так ви усунете зовнішній фактор – швидкі рухи з двох боків – і буде здаватись, що ви рухаєтесь набагато повільніше.
Повне відео можна подивитись тут:
Лікар Каран Радж також порадив усім, кого захитує в транспорті, скористатись таким обманом від нашого організму: спробуйте під час поїздки дивитись чітко вперед, а не у вікна. Це дійсно може допомогти без проблем доїхати до пункту призначення.
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Користувачі мережі були вражені таким трюком нашого мозку:
- "Глибоко вдихаю і починає ставити під сумнів реальність"
- "Життя – це все ілюзії"
- "Це глюк у Матриці"
- "Це так само, коли ти сидиш у машині. Якщо ти дивишся збоку, рух виглядає надзвичайно швидким, але якщо ти дивишся вперед, то здається повільнішим"