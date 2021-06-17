Лікар Каран Радж часто ділиться різними корисними фактами про людський організм на своїй сторінці у TikTok. Цього разу він опублікував цікаве відео та підписав його "Усе ваше життя – все ще брехня". Ілюзія змусила глядачів сумніватись в реальності, а саме відео стало вірусним, набравши 3,3 мільйона переглядів.

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Спочатку на відео здається, що глядач швидко рухається по довгому нескінченному коридору, який до того ж весь час обертається за спіраллю. Проте невелика дрібниця може за одну секунду змінити ваше сприйняття швидкості.

Каран Радж радить провести простий експеримент:

закрийте великими пальцями дві сторони екрану – і вас здаватиметься, що ви почали рухатись набагато повільніше.

закрийте великим пальцем середи екрану – і вже буде враження, ніби ви значно прискорились.

Лікар радить зробити експеримент / Фото TikTok Карана Раджи

Як таке може бути, адже це одне й те саме відео? Лікар пояснив, у чому справа.

Виявляється, коли ви дивитесь на світ лише периферійним зором, як у другому випадку, перекривши центр зображення, то ваші очі самі починають робити швидкі коливальні рухи.

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Це явище називається "ністагм". Найкраще воно проявляється під час поїздки на машині. Пригадайте, як ви сприймаєте світ за вікном, їдучи в автомобілі? Здається, що він пролітає з величезною швидкістю, адже під час цього процесу також можна спостерігати такі коливання очного яблука.

Якщо ж закрити периферійні зони зображення, то буде зворотний ефект. Так ви усунете зовнішній фактор – швидкі рухи з двох боків – і буде здаватись, що ви рухаєтесь набагато повільніше.

Повне відео можна подивитись тут:

Лікар Каран Радж також порадив усім, кого захитує в транспорті, скористатись таким обманом від нашого організму: спробуйте під час поїздки дивитись чітко вперед, а не у вікна. Це дійсно може допомогти без проблем доїхати до пункту призначення.

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Користувачі мережі були вражені таким трюком нашого мозку: