Доктор Каран Радж часто делится различными полезными фактами о человеческом организме на своей странице в TikTok. На этот раз он опубликовал интересное видео и подписал его "Вся ваша жизнь – все еще ложь". Иллюзия заставила зрителей сомневаться в реальности, а само видео стало вирусным, набрав 3,3 миллиона просмотров.

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Сначала на видео кажется, что зритель быстро движется по длинному бесконечному коридору, который к тому же все время вращается по спирали. Однако небольшая мелочь может за одну секунду изменить ваше восприятие скорости.

Каран Радж советует провести простой эксперимент:

закройте большими пальцами две стороны экрана – и вам будет казаться, что вы начали двигаться гораздо медленнее.

закройте большим пальцем середину экрана – и уже сложится впечатление, что вы значительно ускорились.

Доктор советует сделать эксперимент / Фото TikTok Карана Раджи

Как такое может быть, ведь это одно и то же видео? Доктор объяснил, в чем дело.

Оказывается, когда вы смотрите на мир только периферийным зрением, как во втором случае, перекрыв центр изображения, то ваши глаза сами начинают делать быстрые колебательные движения.

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Это явление называется "нистагм" . Лучше всего оно проявляется во время поездки на машине. Вспомните, как вы воспринимаете мир за окном, когда едете на автомобиле? Кажется, что он пролетает с огромной скоростью, ведь во время этого процесса можно наблюдать такие колебания глазного яблока.

Если же закрыть периферийные зоны изображения, то будет обратный эффект. Так вы устраните внешний фактор – быстрые движения с двух сторон – и будет казаться, что вы движетесь гораздо медленнее.

Полное видео можно посмотреть здесь:

Доктор Каран Радж также посоветовал всем, кого укачивает в транспорте, воспользоваться таким обманом от нашего организма : попробуйте во время поездки смотреть четко вперед, а не в окна. Это действительно может помочь без проблем доехать до пункта назначения.

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