Всього за рік 25-річна Стефані Енгблом та її 29-річний чоловік Брендон разом схуднули на 90 кілограмів. При цьому їм не довелось навіть відмовлятись від улюбленої піци та годинами тренуватись у залі. Дізнаємось головні секрети такого вражаючого перевтілення.

Ще рік тому кожен з них важив понад 130 кілограмів. Проте одного ранку у січні 2020 вони прокинулись та вирішили, що пора щось змінювати. І вже зараз Стефані може похвалитись 50 скинутими кілограмами, а Брендон – 40.

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Все почалось із проблем зі здоров'ям, розповіла подружня пара виданню today. Стефані зізналась, що зайві кілограми заважали нормальному життю та дуже турбували їх обох: вона відчувала біль у всьому тілі, а її чоловікові поставили діагноз "апное уві сні". Тоді вони зрозуміли, що для щасливого і довгого життя їм потрібно худнути.

Апное уві сні – це мимовільне припинення дихання уві сні, коли м'язи горла розслаблюються і блокують верхні дихальні шляхи.

Так пара виглядала у день свого весілля/ Фото @slimmingstephh

Зайва вага переслідувала Стефані усе її життя, ще з самого дитинства. Вона пробувала різні дієти, проте ті кілька втрачених кілограмів завжди повертались.

Неймовірні зміни Стефані/ Фото @slimmingstephh

Тому закохані вирішили, що їх схуднення не повинне бути одноразовою акцією.

Ми не сподівались побачити результат негайно. Але це мало перетворитись на стиль життя, те, чого ми могли б дотримуватися в ідеалі до кінця свого життя, – розповідає дівчина.

Зараз закохані виглядають зовсім інакше/ Фото @slimmingstephh

Як не дивно, проте їм не довелось кардинально змінювати спосіб свого життя. Головну роль грають дрібниці, на які ми так часто не звертаємо увагу.

З чого почати

Найпростішим стало просто споживати менше цукру. До прикладу, Стефані дуже полюбляє каву тому не відмовилась від цього напою, а замість лате на звичайному молоці з купою сиропів відтепер п'є еспресо з додаванням мигдалевого молока.

Вона радить починати з малого: пропустити кетчуп за обідом, випити склянку води зранку. Зробіть корисні звички частиною вашого життя поступово, а не викидайте різко усі продукти з холодильника і починайте їсти одну курячу грудку. Так вас надовго не вистачить.

Правила харчування

Стефані радить не обмежувати себе в улюблених стравах, а лише звертати увагу на розмір порції та якість продуктів.

Тако, лазанья, запечена риба, фрукти – звичайний раціон пари/ Фото @slimmingstephh

До прикладу:

замість жирної сметани використовувати грецький йогурт

замість яловичого фаршу – курку або індичку

у піцу ставити пепероні з індички

замість звичайної локшини – їсти локшину з нуту (чи іншу, менш калорійну)

у всіх стравах збільшувати пропорції овочів

переходити від важких вуглеводів до білкової їжі, оскільки вона більш ситна

Як потрібно рухатись

Шукайте для себе заняття, які принесуть вам задоволення. Стефані радить вбудувати щоденну фізичну активність у свій звичний розпорядок дня

Ми щодня гуляємо близько кілометра з нашою собакою і переконуємось, що робимо щось активне протягом дня. Це не повинно бути справжнім тренуванням щодня: підійде і звичайне прибирання будинку або прогулянка на вулиці, – каже дівчина

Знайти підтримку

Найголовнішим секретом закохані називають підтримку. Їм пощастило пройти через це разом – і це тільки зміцнило їх стосунки.

Стефані та Брендон змінювались разом/ Фото @slimmingstephh

Дівчина також знайшла свою підтримку у соціальних мережах: вона веде популярні блоги в тік-ток та інстаграмі. Вона не тільки надихає інших на зміни, а й відчуває перед ними відповідальність, тому регулярно розповідає про те, що вона їсть, який у неї режим дня і що вона відчуває.

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Зараз Стефані не планує далі худнути, адже вони з Брендоном чекають на дитину. Тому вона сподівається розповідати про здоровий спосіб життя під час вагітності та материнства.

Вже у червні пара очікує на маля/ Фото @slimmingstephh