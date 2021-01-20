Дивовижне схуднення: пара разом скинула 90 кілограмів без виснажливих дієт та спортзалу
Всього за рік 25-річна Стефані Енгблом та її 29-річний чоловік Брендон разом схуднули на 90 кілограмів. При цьому їм не довелось навіть відмовлятись від улюбленої піци та годинами тренуватись у залі. Дізнаємось головні секрети такого вражаючого перевтілення.
Ще рік тому кожен з них важив понад 130 кілограмів. Проте одного ранку у січні 2020 вони прокинулись та вирішили, що пора щось змінювати. І вже зараз Стефані може похвалитись 50 скинутими кілограмами, а Брендон – 40.
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Все почалось із проблем зі здоров'ям, розповіла подружня пара виданню today. Стефані зізналась, що зайві кілограми заважали нормальному життю та дуже турбували їх обох: вона відчувала біль у всьому тілі, а її чоловікові поставили діагноз "апное уві сні". Тоді вони зрозуміли, що для щасливого і довгого життя їм потрібно худнути.
Так пара виглядала у день свого весілля/ Фото @slimmingstephh
Зайва вага переслідувала Стефані усе її життя, ще з самого дитинства. Вона пробувала різні дієти, проте ті кілька втрачених кілограмів завжди повертались.
Неймовірні зміни Стефані/ Фото @slimmingstephh
Тому закохані вирішили, що їх схуднення не повинне бути одноразовою акцією.
Ми не сподівались побачити результат негайно. Але це мало перетворитись на стиль життя, те, чого ми могли б дотримуватися в ідеалі до кінця свого життя, – розповідає дівчина.
Зараз закохані виглядають зовсім інакше/ Фото @slimmingstephh
Як не дивно, проте їм не довелось кардинально змінювати спосіб свого життя. Головну роль грають дрібниці, на які ми так часто не звертаємо увагу.
З чого почати
Найпростішим стало просто споживати менше цукру. До прикладу, Стефані дуже полюбляє каву тому не відмовилась від цього напою, а замість лате на звичайному молоці з купою сиропів відтепер п'є еспресо з додаванням мигдалевого молока.
Вона радить починати з малого: пропустити кетчуп за обідом, випити склянку води зранку. Зробіть корисні звички частиною вашого життя поступово, а не викидайте різко усі продукти з холодильника і починайте їсти одну курячу грудку. Так вас надовго не вистачить.
Правила харчування
Стефані радить не обмежувати себе в улюблених стравах, а лише звертати увагу на розмір порції та якість продуктів.
Тако, лазанья, запечена риба, фрукти – звичайний раціон пари/ Фото @slimmingstephh
До прикладу:
- замість жирної сметани використовувати грецький йогурт
- замість яловичого фаршу – курку або індичку
- у піцу ставити пепероні з індички
- замість звичайної локшини – їсти локшину з нуту (чи іншу, менш калорійну)
- у всіх стравах збільшувати пропорції овочів
- переходити від важких вуглеводів до білкової їжі, оскільки вона більш ситна
Як потрібно рухатись
Шукайте для себе заняття, які принесуть вам задоволення. Стефані радить вбудувати щоденну фізичну активність у свій звичний розпорядок дня
Ми щодня гуляємо близько кілометра з нашою собакою і переконуємось, що робимо щось активне протягом дня. Це не повинно бути справжнім тренуванням щодня: підійде і звичайне прибирання будинку або прогулянка на вулиці, – каже дівчина
Знайти підтримку
Найголовнішим секретом закохані називають підтримку. Їм пощастило пройти через це разом – і це тільки зміцнило їх стосунки.
Стефані та Брендон змінювались разом/ Фото @slimmingstephh
Дівчина також знайшла свою підтримку у соціальних мережах: вона веде популярні блоги в тік-ток та інстаграмі. Вона не тільки надихає інших на зміни, а й відчуває перед ними відповідальність, тому регулярно розповідає про те, що вона їсть, який у неї режим дня і що вона відчуває.
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Зараз Стефані не планує далі худнути, адже вони з Брендоном чекають на дитину. Тому вона сподівається розповідати про здоровий спосіб життя під час вагітності та материнства.
Вже у червні пара очікує на маля/ Фото @slimmingstephh
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