Досі не знаєте, що подарувати друзям або рідним на день народження? Скористайтеся досить цікавою традицією, яку ми підгледіли в одній американській сім’ї. Подарунок вийде надзвичайно дешевим. Але діло тут не в грошах.

Історію особливого сюрпризу, який триває вже кілька десятиліть, розповів користувач James Perrenoud на ресурсі Reddit.

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Все почалося зі звичайної подарункової відкритки. Сестри пообіцяли, що даруватимуть її один одному кожного року. З цього й почалася неймовірна традиція, яка триває цілі десятиліття.

"Моя подруга та її сестра обмінюються однією й тою самою святковою відкриткою упродовж 32 років", – написав James Perrenoud.

Подарункова листівка, якій вже 32 роки / Reddit James Perrenoud

Хлопець жартома порахував, скільки дівчата зекономили на такій дрібничці. Адже вже 32 роки вони не купують нових подарункових листівок.

"32 роки, два дні народження – це 64 відкритки. Кожна листівка коштує 3 долари. Отож, вони вже зекономили 192 долари!", – підсумував James Perrenoud.

Користувачам Reddit дуже сподобалася така ідея. Багато хто захотів повторити милу традицію. У коментарі прийшли як дуже сентиментальні люди, так і справжні раціонали.

Ви б хотіли започаткувати таку традицію? / Фото Pexels

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"Круто, я б теж хотів мати таку традицію, якби у мене був друг".

"От серйозно, що ви потім робите із цими листівками, якщо вона не від тої людини, яку ви любите? Кожного разу, коли ви викидаєте відкритку, то почуваєте себе поганою людиною. Але хіба можна зберегти їх всіх? Це рішення – чудовий спосіб зекономити гроші та сили".

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"Я стараюся зберігати всі листівки. В мене ціла коробка таких відкриток, починаючи із 7 років. Це мило – повертатися в минуле, дивлячись на них. Так, я сентиментальна людина".