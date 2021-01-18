До сих пор не знаете, что подарить друзьям или родным на день рождения? Воспользуйтесь довольно интересной традицией, которую мы подсмотрели в одной американской семье. Подарок получится очень дешевым. Но дело здесь не в деньгах.

Историю особого сюрприза, который продолжается уже несколько десятилетий, рассказал пользователь James Perrenoud на ресурсе Reddit.

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Все началось с обычной подарочной открытки. Сестры пообещали, что будут дарить ее друг другу каждый год. С этого и началась невероятная традиция, которая длится целые десятилетия.

"Моя подруга и ее сестра обмениваются одной и той же праздничной открыткой в течение 32 лет", – написал James Perrenoud.

Подарочная открытка, которой уже 32 года / Reddit James Perrenoud

Парень в шутку посчитал, сколько девушки сэкономили на такой безделушке. Ведь уже 32 года они не покупают новых подарочных открыток.

"32 года, два дня рождения – это 64 открытки. Каждая открытка стоит 3 доллара. Так, они уже сэкономили 192 доллара!" – подытожил James Perrenoud.

Пользователям Reddit очень понравилась такая идея. Многие захотели повторить милую традицию. В комментарии пришли как очень сентиментальные люди, так и настоящие рационалы.

Многим понравилась такая традиция / Фото Pexels

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"Круто, я бы тоже хотел иметь такую традицию, если бы у меня был друг".

"Вот серьезно, что вы потом делаете с этими листовками, если она не от того человека, которого вы любите? Каждый раз, когда вы выбрасываете открытку, то чувствуете себя плохим человеком. Но разве можно сохранить их всех? Это решение – отличный способ сэкономить деньги и силы ".

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"Я стараюсь сохранять все открытки. У меня целая коробка таких открыток, начиная с 7 лет. Это мыло – возвращаться в прошлое, глядя на них. Да, я сентиментальный человек".