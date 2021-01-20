Всего за год 25-летняя Стефани Енгблом и ее 29-летний муж Брэндон вместе похудели на 90 килограммов. При этом им не пришлось даже отказываться от любимой пиццы и часами тренироваться в зале. Узнаем главные секреты такого впечатляющего перевоплощения.

Еще год назад каждый из них весил более 130 килограммов. Однако однажды утром в январе 2020 они проснулись и решили, что пора что-то менять. И уже сейчас Стефани может похвастаться 50 сброшенными килограммами, а Брэндон – 40.

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Все началось с проблем со здоровьем, рассказала супружеская пара изданию today. Стефани призналась, что лишние килограммы мешали нормальной жизни и очень беспокоили их обоих: она чувствовала боль во всем теле, а ее мужу поставили диагноз "апноэ во сне". Тогда они поняли, что для счастливой и долгой жизни им нужно худеть.

Апноэ во сне - это непроизвольное прекращение дыхания во сне, когда мышцы горла расслабляются и блокируют верхние дыхательные пути.

Так пара выглядела в день своей свадьбы / Фото @slimmingstephh

Лишний вес преследовала Стефани всю ее жизнь, еще с самого детства. Она пробовала различные диеты, однако те несколько потерянных килограммов всегда возвращались.

Невероятные изменения Стефани / Фото @slimmingstephh

Поэтому влюбленные решили, что их похудение не должно быть одноразовой акцией.

Мы не ожидали увидеть результат немедленно. Но это должно было превратиться в стиль жизни, то, чего мы могли бы придерживаться в идеале до конца своей жизни, – рассказывает девушка.

Сейчас влюбленные выглядят совсем иначе / Фото @slimmingstephh

Как ни странно, но им не пришлось кардинально менять свой образ жизни. Главную роль играют мелочи, на которые мы так часто не обращаем внимание.

С чего начинать

Самым простым стало просто потреблять меньше сахара. К примеру, Стефани очень любит кофе поэтому не отказалась от этого напитка, а вместо латте на обычном молоке с кучей сиропов сейчас пьет эспрессо с добавлением миндального молока.

Она советует начинать с малого: пропустить кетчуп за обедом, выпить стакан воды утром. Сделайте полезные привычки частью вашей жизни постепенно, а не выбрасывайте резко все продукты из холодильника и начинайте есть одну куриную грудку. Так вас надолго не хватит.

Правила питания

Стефани советует не ограничивать себя в любимых блюдах, а лишь обращать внимание на размер порции и качество продуктов.

Тако, лазанья, запеченная рыба, фрукты – обычный рацион пара / Фото @slimmingstephh

К примеру:

вместо жирной сметаны использовать греческий йогурт

вместо говяжьего фарша – курицу или индейку

в пиццу ставить пепперони из индейки

вместо обычной лапши – есть лапшу из нута (или другую, менее калорийную)

во всех блюдах увеличивать пропорции овощей

переходить от тяжелых углеводов к белковой пище, поскольку она более сытная

Как нужно двигаться

Ищите для себя занятия, которые принесут вам удовольствие. Стефани советует встроить ежедневную физическую активность в свой привычный распорядок дня

Мы ежедневно гуляем около километра с нашей собакой и убеждаемся, что делаем что-то активное течение дня. Это не должно быть настоящим тренировкам за день подойдет и обычная уборка дома или прогулка на улице, – говорит девушка

Найти поддержку

Самым главным секретом влюбленные называют поддержку. Им посчастливилось пройти через это вместе – и это только укрепило их отношения.

Стефани и Брэндон менялись вместе / Фото @slimmingstephh

Девушка также нашла свою поддержку в социальных сетях: она ведет популярные блоги в ток-ток и инстаграме. Она не только вдохновляет других на изменения, но и чувствует перед ними ответственность. Поэтому регулярно рассказывает о том, что она ест, какой у нее режим дня и что она чувствует.

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Сейчас Стефани не планирует дальше худеть, ведь они с Брендоном ждут ребенка. Поэтому она надеется рассказывать о здоровом образе жизни во время беременности и материнства.

Уже в июне пара ожидает малыш / Фото @slimmingstephh