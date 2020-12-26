Купити усім подарунки, організувати новорічну вечірку, записатись на стрижку, закінчити звіти на роботі...І ще мільйон завдань перед найголовнішим святом року. Як це все встигнути, не відчувати себе "білкою у колесі" та ще й зберегти святковий настрій?

Журналісти Life24 розповідають, як підготуватись до Нового року без постійного напруження та поспіху.

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Не вимагайте від себе забагато

Будьте реалістами і не будуйте наполеонівських планів. У погоні за ідеальним святом легко втратити запал та розчаруватись потім. Усе найкраще виходить спонтанно, тому не варто намагатись тримати геть усе під контролем та все свято постійно бути у стресі.

Плануйте

Списки в блокноті чи у спеціальних додатках – ваші найкращі друзі. Вони звільняють ваш мозок від непотрібної інформації, а ви ефективніше виконуєте усі свої завдання. Нереально тримати все у голові, тому варто завчасно розписати усі справи по датах і просто час від часу переглядати їх: чи ви нічого не забули?

Планування допоможе впорядкувати думки/ Фото Unsplash

Не забувайте про себе

У цій всій переноворічній метушні дуже легко забути про свої бажання. Ви думаєте, як скласти меню та вгодити усім членам родини, як не забути про сукню для доньки, які подарунки купити усім рідним і якою буде святкова програма, щоб нікому не було нудно. Зупиніться і подумайте, а яким це свято бачите ви? Можливо, вам не потрібно стільки гостей, і ви хотіли би зустріти Новий рік у піжамі з какао?

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Розподіляйте обов'язки

Вам життєво необхідно зрозуміти – ви не зобов'язана робити усе сама. На плечі жінок чато лягає повна організація свята, подарунків, меню тощо. Проте цей Новий рік потрібен не тільки вам. Інші члени родини також повинні приймати у цьому участь та не просто допомагати вам, а мати свої обов'язки, за які вони будуть відповідати. І пам'ятайте, контролювання – це теж робота, яка вимагає ресурсів.

Ваш чоловік цілком може взяти на себе приготування їжі/ Фото Unsplash

Робіть паузи

Інколи так важливо між магазином з подарунками та роботою зупинитись на кілька хвилин і зробити паузу. Подивитись на небо, порозглядати перехожих, просто посидіти 10 хвилин у парку. Дозвольте собі вловити цей невидимий новорічний настрій.

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Розслабляйтесь – медитуйте

Важливо у такому напруженому графіку знаходити час для себе. Медитація – один із хороших способів зняти стрес та перезавантажитись. Просто виділіть кілька хвилин на день, сядьте у зручну для вас позу, заплющте очі та намагайтесь ні про що не думати. Слухайте лише своє дихання, а усі думки відганяйте. Після такої легкої вправи вам буде значно легше працювати та концентруватись на чомусь.

Медитація допоможе вам уповільнитись/ Фото Pexels

Не економте на сні

Ніякі поради вам не допоможуть, якщо ви банально будете мало спати. Сон – це основа гарного самопочуття та працездатності людини, тому не ігноруйте його. Якщо у вас є вибір поспати зайву годину чи сходити на ранковий манікюр – оберіть сон. Хронічний недосип не тільки робить вас з часом ще більш втомленою, але й дуже погано впливає на здоров'я.