Грудень - це найкращий час для того, щоб поставити цілі на майбутнє і увійти у новий рік з чітким розумінням, чого ви хочете досягнути. План на цілий рік буде слугувати для вас чудовим орієнтиром та підштовхуватиме до дій. Розберемося, як ефективно розпланувати свій рік.

Life24 розповідає про один із найпростіших та найефективніших способів планування на рік.

Читайте також: Ви про це й не думали: 10 речей, які потрібно встигнути зробити до Нового року

Заповніть колесо балансу

Малюєте коло і ділите його на 8 частин – це і будуть ваші найважливіші сфери життя. Є основні сфери, які радять вписувати всім. Але ви можете корегувати цей список і вписувати туди свої сфери, які вам здаються важливими:

робота

саморозвиток

стосунки з чоловіком

стосунки з друзями

здоров'я

подорожі

хобі

заробіток

І багато інших варіантів, залежно від стилю вашого життя.

Як може виглядати колесо балансу/ Зображення goal-life

Після цього потрібно поставити оцінку кожній сфері на сьогодні від 0 до 10. Але намагайтесь оцінювати стан справ об'єктивно, не потрібно впадати у крайнощі. Особливо це стосується перфекціоністів, для яких будь-яка проблема у певній сфері буде здаватись катастрофою.

Визначте, з чим у вас труднощі

Подивіться, які сфери у вас мають найнижчі оцінки. До прикладу, ви давно не ходили до лікарів, і у вас накопичились певні проблеми зі здоров'ям. Або ви з чоловіком вже давно не розумієте один одного, через що часто сваритесь. Як тільки ви покращите їх, то й інші сфери, які мають "середні" бали, теж підтягнуться.

Добре подумайте, у яких сфера у вас проблеми і як їх можна вирішити/Фото Pexels

Оберіть три такі сфери (на більше може просто не вистачити ресурсу) і подумайте, як би ви їх хотіли покращити? Пишіть конкретно: щоб не болів так часто шлунок; щоб ви з чоловіком знову почали кожні вихідні проводити разом тощо.

Не складайте план на емоціях

Тверезо оцінюйте свої можливості і ставте собі реальні цілі. Якщо у вас "просідає" сфера спорту, але ви завжди мріяли займатись тенісом, то буде нерозумно ставити собі ціль за пів року перемогти на змаганнях з тенісу. Можливо, для початку записатись на тренування і відвідувати їх двічі на тиждень? Це більш реально і результат не змусить себе чекати.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Подумайте про свої бажання

Важливо також визначити: досягнути цілей у певній сфері – це ваша ціль чи нав'язана? Ви записали сферу "подорожі" і ціль "відвідати 10 країн". Ви насправді цього хочете чи просто всі навколо вас подорожують, і ви не хочете виділятись?

Прислухайтесь до себе: чого ви насправді хочете/ Кадр з фільму "Щоденник Бріджит Джонс"

Як ви можете цього досягнути

Це найголовніший момент – покроково розписати, що ви будете робити для досягнення глобальної цілі. Тут ви маєте написати конкретні дії. До прикладу, ви мрієте вступити до університету в Німеччині: записатись на курси німецької, вивчити інформацію про бажаний університет, зібрати документи тощо.

Детально розпишіть, як ви будете досягати своєї цілі/ Фото Unsplash

Розташуйте всі ці маленькі і великі цілі в календарі, щоб перед очима у вас були чіткі дедлайни.

Будьте гнучким

Важливо повертатись до свого списку цілей хоча би раз на кілька місяців або постійно тримати його перед очима. Проте це не означає, що ви повинні чітко дотримуватись плану – і жодного кроку в сторону. Життєві пріоритети можуть і повинні мінятись, тому залишайте місце для тих цілей, які виникають у вас протягом року. Радимо писати план в електронному варіанті, адже протягом року ви ще не раз будете його корегувати.

Цікаво: Найкращі цитати про щастя: 15+ мудрих висловів відомих людей, які вас надихнуть

Просто пам'ятайте, що план на рік – це лише орієнтир, який змушує вас рухати вперед, а не обов'язкова до виконання інструкція.