Как правильно составлять план на год, чтобы все воплотилось в жизнь: практические советы
Декабрь - это лучшее время для того, чтобы поставить цели на будущее и войти в новый год с четким пониманием, чего вы хотите достичь. План на целый год будет служить для вас замечательным ориентиром и подталкивать к действиям. Разберемся, как эффективно распланировать свой год.
Life24 рассказывает об одном из самых простых и эффективных способов планирования на год.
Читайте также: Вы об этом и не думали: 10 вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года
Заполните колесо баланса
Рисуете круг и делите его на 8 частей – это и будут ваши самые важные сферы жизни. Есть основные сферы, которые советуют вписывать всем. Но вы можете корректировать этот список и вписывать туда свои сферы, которые вам кажутся важными:
- работа
- саморазвитие
- отношения с мужем
- отношения с друзьями
- здоровье
- путешествия
- хобби
- заработок
И много других вариантов, в зависимости от стиля вашей жизни.
Как может выглядеть колесо баланса / Изображение goal-life
После этого нужно поставить оценку каждой сфере на сегодня от 0 до 10. Но старайтесь оценивать состояние дел объективно, не нужно впадать в крайности. Особенно это касается перфекционистов, для которых любая проблема в определенной сфере покажется катастрофой.
Определите, с чем у вас трудности
Посмотрите, на каких сферах у вас стоят самые низкие оценки. К примеру, вы давно не ходили к врачам, и у вас накопились определенные проблемы со здоровьем. Или вы с мужем уже давно не понимаете друг друга, из-за чего часто ссоритесь. Как только вы улучшите их, то и другие сферы, которые имеют "средние" баллы, тоже подтянутся.
Хорошо подумайте, в каких сферах у вас проблемы и как их можно решить / Фото Pexels
Выберите три такие сферы (на большее может просто не хватить ресурса) и подумайте, как бы вы их хотели улучшить? Пишите конкретно: чтобы не болел так часто желудок; чтобы вы с мужем снова начали каждые выходные проводить вместе и тому подобное.
Не составляйте план на эмоциях
Трезво оценивайте свои возможности и ставьте перед собой реальные цели. Если у вас "проседает" сфера спорта, но вы всегда мечтали заниматься теннисом, то будет глупо ставить себе цель – за полгода победить на соревнованиях по теннису. Возможно, для начала записаться на тренировки и посещать их два раза в неделю? Это более реально и результат не заставит себя ждать.
Подумайте о своих желаниях
Важно также определить: достичь целей в определенной сфере – это ваша цель или навязанная? Вы записали сферу "путешествия" и цель "посетить 10 стран". Вы действительно этого хотите или просто все вокруг вас путешествуют, и вы не хотите выделяться?
Прислушайтесь к себе: чего вы на самом деле хотите / Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Как вы можете этого достичь
Это самый главный момент – пошагово расписать, что вы будете делать для достижения глобальной цели. Здесь вы должны написать конкретные действия. К примеру, вы мечтаете поступить в университет в Германии: записаться на курсы немецкого, изучить информацию о желаемом университете, собрать документы и тому подобное.
Подробно распишите, как вы будете достигать своей цели / Фото Unsplash
Расположите все эти маленькие и большие цели в календаре, чтобы перед глазами у вас были четкие дедлайны.
Будьте гибким
Важно возвращаться к своему списку целей хотя бы раз в несколько месяцев или постоянно держать его перед глазами. Однако это не означает, что вы должны четко придерживаться плана – и ни шагу в сторону. Жизненные приоритеты могут и должны меняться, поэтому оставляйте место для тех целей, которые возникают у вас в течение года. Советуем писать план в электронном варианте, ведь в течение года вы еще не раз будете его корректировать.
Интересно: Лучшие цитаты о счастье: 15+ мудрых выражений известных людей, которые вас вдохновят
Просто помните, что план на год – это только ориентир, который заставляет вас двигать вперед, а не обязательно к исполнению инструкция
Поделиться новостью
-
"Ты похожа на мою бывшую": 40 фраз от любимого, которые могут разрушить вашу самооценку24 декабря 2020 , 18:12
-
Очистите свой дом: вещи, с которыми стоит попрощаться в 2020 году17 декабря 2020 , 21:10
-
Вы будете в восторге: 10 оригинальных идей, как украсить гостиную к Новому году – фото18 декабря 2020 , 17:10