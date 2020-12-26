Купить всем подарки, организовать новогоднюю вечеринку, записаться на стрижку, закончить отчеты на работе ... И еще миллион задач перед главным праздником года. Как это все успеть, не чувствовать себя "белкой в ​​колесе" и еще и сохранить праздничное настроение?

Журналисты Life24 рассказывают, как подготовиться к Новому году без постоянного напряжения и спешки.

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Не требуйте от себя слишком много

Будьте реалистами и не стройте наполеоновских планов. В погоне за идеальным праздником легко потерять пыл и разочароваться потом. Все лучше всего получается спонтанно, поэтому не стоит пытаться держать абсолютно все под контролем и весь праздник постоянно быть в стрессе.

Планируйте

Списки в блокноте или в специальных приложениях – ваши лучшие друзья. Они освобождают ваш мозг от ненужной информации, а вы эффективнее выполняете все свои задачи. Невозможно держать все в голове, поэтому стоит заранее расписать все дела по датам и просто время от времени просматривать их: вы ничего не забыли?

Планирование поможет упорядочить мысли / Фото Unsplash

Не забывайте о себе

В этой всей предновогодней суете очень легко забыть о своих желаниях. Вы думаете, как составить меню и угодить всем членам семьи, как не забыть о платье для дочери, какие подарки купить всем родным и какой будет праздничная программа, чтобы никому не было скучно. Остановитесь и подумайте, а каким этот праздник видите? Возможно, вам не нужно столько гостей, и вы хотели бы встретить Новый год в пижаме с какао?

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Распределяйте обязанности

Вам жизненно необходимо понять – вы не обязана делать все сама. На плечи женщин чато ложится полная организация праздника, подарков, меню и т. Однако этот Новый год нужен не только вам. Остальные члены семьи также должны принимать в этом участие и не просто помогать вам, а иметь свои обязанности, за которые они будут отвечать. И помните, контроль – это тоже работа, которая требует ресурсов.

Ваш муж вполне может взять на себя приготовление пищи / Фото Unsplash

Делайте паузы

Иногда так важно между магазином с подарками и работой остановиться на несколько минут и сделать паузу. Посмотреть на небо, рассмотреть прохожих, просто посидеть 10 минут в парке. Позвольте себе уловить это невидимое новогоднее настроение.

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Расслабляйтесь – медитируйте

Важно в таком напряженном графике находить время для себя. Медитация – один из хороших способов снять стресс и перезагрузиться. Просто выделите несколько минут в день, сядьте в удобную для вас позу, закройте глаза и постарайтесь ни о чем не думать. Слушайте только свое дыхание, а все мысли гоните. После такого легкого упражнения вам будет значительно легче работать и концентрироваться на чем-то.

Медитация поможет вам замедлиться / Фото Pexels

Не экономьте на сне

Никакие советы вам не помогут, если вы банально будете мало спать. Сон – это основа хорошего самочувствия и работоспособности человека, поэтому не игнорируйте его. Если у вас есть выбор поспать лишний час или сходить на утренний маникюр – выберите сон. Хронический недосып не только делает вас со временем еще более усталой, но и очень плохо влияет на здоровье.