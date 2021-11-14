Брати та сестри повторюють такі самі пози та гримаси, як на старих сімейних фото, а діти фотографуються точно на тих самих місцях, де колись фотографувались і їх батьки. Такі знімки дозволяють по-справжньому подорожувати у минуле без машини часу.
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"Я з моїм новонародженим сином та мій батько, який тримає мене немовлям на руках"
Фото Reddit mrn00bton
"Кузени у 1998 році та зараз! Мало що змінилося"
Фото Reddit dokidokiStrider
"На 60-річчя моєї мами ми з братами відтворили фотографію з мого першого дня в дитячому садку"
Фото Reddit tyree731
Красуні на обох фото!
Фото Reddit livingroomipad
Такі ж милі хлопчаки
Фото Reddit guilhasbranc0
Той самий пляж з різницею у 25 років
Фото Reddit AlexRudi
"Білий паркан прибрали, і дерева виросли, але ж минув 61 рік!"
Фото Reddit leave171
"Минуло 34 роки"
Фото Reddit St3zus
Цікаво Немов кадри з фільму: 15 людей, які натрапили на дивовижні природні явища
А тут різниця в 40 років
Фото Reddit markobeardo
"3 сестри, фото з різницею в 37 років. Я не знаю, чому нам знадобилося так багато часу, щоб зробити це фото"
Фото Reddit emilyalamode
"Через 20 з гаком років ми все ще купка брудних хлопчаків"
Фото Reddit MisterOn