Брати та сестри повторюють такі самі пози та гримаси, як на старих сімейних фото, а діти фотографуються точно на тих самих місцях, де колись фотографувались і їх батьки. Такі знімки дозволяють по-справжньому подорожувати у минуле без машини часу.

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"Я з моїм новонародженим сином та мій батько, який тримає мене немовлям на руках"

Фото Reddit mrn00bton

"Кузени у 1998 році та зараз! Мало що змінилося"

Фото Reddit dokidokiStrider

"На 60-річчя моєї мами ми з братами відтворили фотографію з мого першого дня в дитячому садку"

Фото Reddit tyree731

Красуні на обох фото!

Фото Reddit livingroomipad

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Такі ж милі хлопчаки

Фото Reddit guilhasbranc0

Той самий пляж з різницею у 25 років

Фото Reddit AlexRudi

"Білий паркан прибрали, і дерева виросли, але ж минув 61 рік!"

Фото Reddit leave171

"Минуло 34 роки"

Фото Reddit St3zus

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А тут різниця в 40 років

Фото Reddit markobeardo

"3 сестри, фото з різницею в 37 років. Я не знаю, чому нам знадобилося так багато часу, щоб зробити це фото"

Фото Reddit emilyalamode

"Через 20 з гаком років ми все ще купка брудних хлопчаків"

Фото Reddit MisterOn