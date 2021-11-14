Братья и сестры повторяют такие же позы и гримасы, как на старых семейных фото, а дети фотографируются точно в тех же местах, где когда-то фотографировались и их родители. Такие снимки позволяют по-настоящему путешествовать в прошлое без времени машины.

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"Я с моим новорожденным сыном и мой отец, который держит меня младенцем на руках"

Фото Reddit mrn00bton

"Кузены в 1998 году и сейчас! Мало что изменилось"

Фото Reddit dokidokiStrider

"На 60-летие моей мамы мы с братьями воспроизвели фото моего первого дня в детском саду"

Фото Reddit tyree731

Красавицы на обеих фото!

Фото Reddit livingroomipad

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Такие же милые мальчишки

Фото Reddit guilhasbranc0

Тот же пляж с разницей в 25 лет

Фото Reddit AlexRudi

"Белый забор убрали, и деревья выросли, но ведь прошел 61 год!"

Фото Reddit leave171

"Прошло 34 года"

Фото Reddit St3zus

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А здесь разница в 40 лет

Фото Reddit markobeardo

"3 сестры, фото с разницей в 37 лет. Я не знаю, почему нам понадобилось так много времени, чтобы сделать это фото"

Фото Reddit emilyalamode

"Через 20 с лишним лет мы все еще кучка грязных мальчишек"