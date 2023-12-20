Якими були перші ялинкові прикраси, як декор змінювався крізь століття і якими є сучасні тренди, розповідаємо далі. Це захоплива подорож від їстівних примітивних прикрас до складного новітнього декору.

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Якими були перші різдвяні прикраси

Наближена до сучасної традиція прикрашати ялинки бере свій початок у Німеччині 16-го століття. Найдавнішими ялинковими прикрасами були їстівні яблука, пряники та інші цукерки. Однак згодом у німецькому місті Лауша почалася історія різдвяних прикрас у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні.

Містечко Лауша відоме своїми склодувами. Воно було домом для майстрів, які змінили історію декору ялинок. У середині 19-го століття склодуви цього міста почали створювати скляні намистини та фігурки для ялинок. Це були перші комерційно виготовлені різдвяні прикраси.

Німецькі ремісники виготовляли декор у формі фруктів, горіхів та інших звичних елементів, вручну видуваючи скло для створення красивих та блискучих прикрас.

Як змінювались традиції декору крізь віки

Традиція декорування різдвяних ялинок і виготовлення прикрас отримала свій новий поштовх після винайдення німецькими ремісниками у середині 19-го століття, коли британська королева Вікторія та її чоловік німецького походження, принц Альберт, популяризували їх.

Подружжя встановило новорічну ялинку, прикрашену свічками, солодощами, фруктами та виробами зі скла ручної роботи. Традиція королівської пари була описана у випуску "The Illustrated London News" за 1848 рік та призвела до різкого зростання популярності різдвяних ялинок і прикрас у Великобританії та Сполучених Штатах.

З переходом же у 20-те століття світ різдвяних прикрас теж змінився. Виготовляти декор зі скла почала ще і Японія та Чехословаччина. Остання, особливо відома своєю майстерністю створення скляних виробів, представила більш складні конструкції ялинкових іграшок.

Домом ялинкових прикрас вважають Німеччину / Фото Pexels

У цю епоху також набули популярності фігурні скляні прикраси з малюнками тварин, святих і персонажів культури. Іншою помітною тенденцією стало створення тиснених картонних прикрас, які повторювали популярні мотиви чи форми. Водночас після Другої світової війни індустрія прикрас пережила значні зміни з припливом масового виробництва скляного декору, особливо з Японії.

Натомість у 1950-ті та 1960-ті роки стався перехід від скла до пластику, втіленням якого стала поява прикрас "Shiny Brite" – бренду американського підприємця Макса Екардта. Відображаючи оптимізм повоєнної епохи, цей масовий декор став символом американського стилю святкування Різдва.

Разом з тим еволюція старовинних різдвяних прикрас не обмежувалася лише зміною дизайну та матеріалів. Вони також пережили оновлення у колірних тенденціях. Традиційний декор, що сягає 16-го століття, часто мав природну палітру кольорів. З появою ж більш досконалої техніки видування скла майстри почали експериментувати з різними відтінками та металевим оздобленням.

У вікторіанську епоху відбувся перехід до яскравих кольорів і витончених орнаментів. У міру того як техніка видування скла продовжувала вдосконалюватися, збільшувався і спектр кольорів, які могли використовувати майстри. Золото, срібло та інші насичені відтінки стали прикрашати святкові дерева вікторіанської еліти, відображаючи багатство та розкіш епохи.

Тогочасні прикраси були не тільки барвистими, але й часто мали складні малюнки, мереживні візерунки та вишивку бісером. Коли цей тренд досягнув Сполучених Штатів, колірна палітра стала ще більш різноманітною. Американці перейняли німецькі традиції, але почали вводити свої унікальні культурні елементи та естетичні уподобання.

Ялинковий декор поступово почав набувати все яскравіших барв / Фото Pexels

Вплив вікторіанської епохи все ще був помітним, але колірні схеми поступово зміщувалися в бік ще більш яскравих і різноманітних відтінків. На початку 20-го століття відбувся зсув до більш грайливих і химерних дизайнів. Вони відображали популярну культуру, приймаючи форми героїв коміксів, тварин і казкових персонажів. Палітра кольорів розширилася, дедалі популярнішими стали пастельні відтінки та основні кольори спектра.

Прикраси ж "Shiny Brite", представлені в 1950-х і 1960-х роках, принесли хвилю яскравих кольорів і блиску. Оптимізм післявоєнної епохи було помітно в їхніх яскравих, часто неонових кольорах і на блискучих поверхнях. Вони були веселими, а головне – доступними, знаменуючи значну демократизацію ялинкового декору. Нарешті не лише заможні люди могли дозволити собі мати яскраво освітлену та різнобарвну ялинку.

Крім того, тогочасні прикраси почали відображати суспільні зміни, транслюючи те, що було популярним або модним. Наприклад, космічна ера 1960-х років надихнула на створення декору у формі астронавтів і космічних кораблів. Таким чином різдвяні прикраси досягли свого піка еволюції й стали історичним знімком інтересів і прагнень суспільства.

Прикраси стали відображати ще й соціальні зміни / Фото Pexels

Якими є сучасні тренди у декорі ялинок

Еволюція різдвяного декору відбулася від простих їстівних прикрас Німеччини 16 століття до яскравого розмаїття, яке ми бачимо сьогодні.

Сучасні тренди у декорі ялинок максимально різні та коливаються від любові до максималізму, яскравих прикрас та великої кількості вогнів, до мінімалізму з, як приклад, модними цьогоріч бантами.

Водночас сучасний декор, як і раніше продовжує відображати суспільні зміни. Захоплення рожевим, стилем "Барбі" та естетикою дівчат цього року знайшло місце й у святкових прикрасах. Палкі шанувальники тренду змінюють традиційні у минулі десятиліття червоно-зелені різдвяні прикраси на рожеве, засвідчуючи цьогорічну моду на все жіноче.