Жителька Лондона, Наталя Джорджис, була дружкою нареченої у травні 2019 року, коли важила 135 кілограмів. На святкування дівчина одягнула сукню найбільшого розміру, який був у магазині, та на весіллі їй все одно було не надто комфортно. Та найбільше відкриття чекало її пізніше.
Читайте також Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині
Через деякий час після самого весілля Наталя, як і всі гості, отримала фото зі святкування. Те, як вона виглядала на цих світлинах, зовсім зіпсувало їй все враження від свята. Дівчина засмутилась та твердо вирішила худнути: "Саме тоді я зрозуміла, що хочу змінити ситуацію і скинути зайві кілограми", – сказала Наталя.
Так дівчина виглядала 2 роки тому / Фото Mirror
Дівчина діяла комплексно
Вона довго роздумувала, який спосіб схуднення був би для неї найбільш ефективним і наважилась на операцію – рукавну резекцію шлунка. Родина допомогла їй зібрати 10 тисяч фунтів стерлінгів на операцію.
Що це таке
Рукавна резекція шлунка – це хірургічне втручання, в ході якого видаляється частина шлунка.
Після 2-тижневої підготовки, Наталі провели операцію, та лікарі відразу попередили: процедура не вирішить усіх проблем, далі потрібно буде працювати самостійно. Дівчина і справді втратила лише частину ваги, а потім їй довелось самій боротись за свої здоров'я та скидати ті кілограми, що залишились.
Після операції схуднення лише почалось / Фото Mirror
Коли за 2 місяці Наталя відновилась після операції, вона відразу ж записалась до спортивного залу. Вона займалась фізичними вправами 4 рази на тиждень, а коли ввели карантинні обмеження – перейшла на домашні тренування:
Навіть коли мені дуже не хотілось займатись, я йшла і робила це, нагадуючи собі, заради чого я так важко працюю,
– згадує Наталя
Відповідного до свого нового активного способу життя, дівчина також повністю змінила свій раціон. Вона припинила купувати готову їжу у закладах, а почала продумувати та готувати страви самостійно вдома. Кулінарія навіть стала її захопленням!
Так Наталя виглядає зараз / Фото Mirror
"Я все їм тричі на день, але тепер я набагато краще усвідомлюю, які є здорові варіанти та альтернативи тому, що я їла раніше", – пояснює Наталя.
Як змінився раціон Наталі
До зміни способу життя:
- Сніданок: великий англійський сніданок
- Обід: замовлення у McDonalds та KFC
- Вечеря: китайська/індійська їжа на винос
Після зміни способу життя:
- Сніданок: гриби, помідори та медальйони з бекону
- Обід: Салат з куркою або лососем з броколі та солодкою кукурудзою.
- Вечеря: Підсмажене м'ясо з овочами та домашнє карі.
Дівчина розповіла, що протягом всього періоду схуднення, її постійно підтримували друзі та рідні. У поєднанні з фізичними вправами та збалансованим харчуванням, це дало свої результати: за 2 роки їй вдалось скинути цілих 74 кілограми!
За два роки дівчина схудла на 74 кілограми / Фото Mirror
До теми Чоловік скинув 84 кілограми та поділився секретами такого дивовижного перевтілення
Окрім нового зовнішнього вигляду, Наталя зізналась, що змінилась і її самооцінка та внутрішнє відчуття. Тепер вона почувається набагато більш впевнено, адже знає, що ніхто більше не буде її якось оцінювати через її вагу.