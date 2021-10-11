Жительница Лондона, Наталья Джорджис, была свидетельницей невесты в мае 2019 года, когда весила 135 килограммов. На празднование девушка надела платье самого большего размера, который был в магазине, но на свадьбе ей все равно было не слишком комфортно. Однако самое большое открытие ждало ее позже.

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Через некоторое время после самой свадьбы Наталья, как и все гости, получила фото с празднования. То, как она выглядела на этих фотографиях, совсем испортило ей впечатление от праздника. Девушка расстроилась и твердо решила худеть: "Именно тогда я поняла, что хочу изменить ситуацию и сбросить лишние килограммы", – сказала Наталья.

Так девушка выглядела 2 года назад / Фото Mirror

Девушка действовала комплексно

Она долго размышляла, какой способ похудения был бы для нее наиболее эффективным и решилась на операцию – рукавную резекцию желудка. Семья помогла ей собрать 10 тысяч фунтов стерлингов на операцию.

Что это такое

Рукавная резекция желудка – это хирургическое вмешательство, в ходе которого удаляется часть желудка.

После 2-недельной подготовки, Наталии провели операцию, но врачи сразу предупредили: процедура не решит всех проблем , дальше нужно будет работать самостоятельно. Девушка действительно потеряла лишь часть веса, а потом ей пришлось самой бороться за свое здоровье и сбрасывать оставшиеся килограммы.

После операции похудение только началось / Фото Mirror

Когда через 2 месяца Наталья восстановилась после операции, она сразу же записалась в спортивный зал. Она занималась физическими упражнениями 4 раза в неделю , а когда ввели карантин – перешла на домашние тренировки:

Даже когда мне очень не хотелось заниматься, я шла и делала это, напоминая себе, ради чего я так тяжело работаю,

– вспоминает Наталья

В соответствии со своим новым активным образом жизни, девушка также полностью изменила рацион. Она перестала покупать готовую еду в заведениях, а начала продумывать и готовить блюда самостоятельно дома. Кулинария даже стала ее увлечением!

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Так Наталья выглядит сейчас / Фото Mirror

"Я все так же им трижды в день, но теперь я гораздо лучше понимаю, какие есть здоровые варианты и альтернативы тому, что я ела раньше", – объясняет Наталья.

Как изменился рацион Натали

До изменения образа жизни:

Завтрак: большой английский завтрак

Обед: заказ в McDonalds и KFC

Ужин: китайская/индийская еда на вынос

После изменения образа жизни:

Завтрак: грибы, помидоры и медальоны из бекона

Обед: Салат с курицей или лососем с брокколи и сладкой кукурузой.

Ужин: Поджаренное мясо с овощами и домашнее карри.

Девушка рассказала, что в течение всего периода похудения, ее постоянно поддерживали друзья и родные. В сочетании с физическими упражнениями и сбалансированным питанием, это дало свои результаты: за 2 года ей удалось сбросить целых 74 килограмма!

За два года девушка похудела на 74 килограмма / Фото Mirror

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