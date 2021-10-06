Толчок к похудению дала неудача

38-летний житель Техаса, Эндрю Крокетт, рассказал, что в 2017 году во время путешествия в Египет он очень хотел взойти на гору Синай. В определенный момент ему стало трудно идти и он решил остаток пути ехать на верблюде. Но мужчина не рассчитал, что на тот момент весил почти 160 килограммов.

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Владелец верблюда с удивлением осмотрел Эндрю и сказал, что верблюд слишком мал для него : "И тогда я понял, что буквально могу сломать спину верблюду" . Несмотря на то, что взойти на вершину горы Синай было давней мечтой мужчины, в тот раз ему это сделать не удалось.

Из поездки разочарованный и расстроенный американец вернулся с четкой целью наконец взяться за свое здоровье и похудеть.

На первом фото – Эндрю в 2017 году с весом почти 160 килограммов / Фото Today

Даже маленькие шаги дали результат

Эндрю рассказал о своих планах подруге Элизабет и добавил, что выбрал самый простой путь – сделать операцию для похудения. Но девушка посоветовала сначала попробовать пойти в тренажерный зал и изменить свои пищевые привычки. Поэтому в октябре 2017 Эндрю начал с небольших действий:

Заниматься на тренажерах Эндрю было трудно, поэтому он выбрал тот способ физических нагрузок, который был ему под силу – он просто ходил по беговой дорожке так долго, как мог.

Вне тренажерного зала мужчина пытался везде ходить по лестнице, а не ездить на лифте.

Он не ставил больших целей, а занимался понемногу и постепенно увеличивал нагрузки: "Я сосредоточился на том, что могу сделать. Сегодня я занимался 15 минут. В понедельник – еще 15 минут. Возможно, на следующей неделе я займусь и 20 минут", – пояснил мужчина.

Эндрю в процессе похудения / Фото Today

Даже такие маленькие действия, а также – сбалансированное питание, дали замечательные результаты. В определенный момент, когда мужчина уже сбросил 65 килограммов, его вес стал на месте и больше не двигался. Однако Эндрю понимал, что нужно сбросить еще больше.

И вот, если 4 года назад Эндрю весил целых 159 килограммов, то сейчас его вес – всего 75 килограммов.

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Сейчас американец весит всего 75 килограммов / Фото Today

Несколько важных секретов, которые помогают похудеть

Эндрю поделился простыми советами, которые могут вдохновить других на изменения и поддержать тех, кто уже в процессе похудения.

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Учиться говорить "да"

Мужчина советует не сосредотачиваться на том, от чего вы отказываетесь: от нескольких часов лежания на диване, от чипсов или фастфуда. Зато сконцентрируйтесь на том, что вы собираетесь сделать:

Я собираюсь сказать "да" еще пяти минутам на беговой дорожке. Я говорю "да" еще одному кругу, выгуливая собаку. Я говорю "да" этой сегодняшний здоровой пище,

– привел пример Эндрю

Найти наставника

Все это время Элизабет поддерживала своего друга и даже ходила вместе с ним в зал, что очень его поддерживало морально. А потом он начал заниматься и индивидуально с тренером, который помог ему создать полезные привычки и не сдаваться: "Вам нужно окружить себя экспертами и людьми, которые будут вас поддерживать" , – говорит Эндрю.

Важно найти наставников, которые бы поддерживали на протяжении всего пути / Фото Today

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Не забывать о своей ценности

Сколько бы килограммов вы не сбросили, не забывайте, что вес не делает вас, как человека, лучше или хуже. Сбросив лишние килограммы, вы заботитесь о своем здоровье, но и со старым весом вы были хорошим человеком, достойным всего самого лучшего.

Это поможет пережить и увеличение веса в будущем, и период "плато", когда вес не двигается, и другие трудности на пути к похудению.

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