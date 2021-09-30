Вики и Дэвид из британского города Честерфилд совсем не спешили жениться, несмотря на то, что были вместе уже более 10 лет. Одной из причин, почему влюбленные оттягивали узаконивания отношений, было осознание собственного лишнего веса, из-за которого они чувствовали себя недостаточно уверенно.

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Но окончательное решение худеть пара приняла в 2018 году, на День рождения Вики. По случаю праздника они поехали в отпуск, а когда вернулись и получили фото, то девушка ужаснулась и расплакалась:

Дома я захотела взвеситься, но у обычных весов есть ограничение – 150 килограммов. Тогда мне пришлось воспользоваться промышленными весами мамы, там я увидела 172 килограмма. Мне тогда исполнилось 30, я подумала, что если сейчас не изменюсь, то до 35 лет просто не доживу,

– вспоминает Вики

В 30 лет девушка весила 172 килограмма / Фото Derbyshire Times

У ее парня, Дэвида, также были проблемы с лишним весом: он весил 114 килограммов и также сильно из-за этого комплексовал и стеснялся. Тогда влюбленные решили кардинально менять свой образ жизни, чтобы наконец похудеть.

Так влюбленные выглядели 3 года назад / Фото Derbyshire Times

Здоровый образ жизни принес свои плоды

Они начали правильно питаться, отказались от полуфабрикатов и еды из заведений. Очень скоро такие действия начали приносить первые результаты, а вместе с ним росла и уверенность Вики и Дэвида. За два года пара так похудела, что наконец задумалась и о женитьбе: "Когда я сбросила уже много килограммов, то подумала: не можем ли мы прямо сейчас выбрать дату свадьбы и просто сделать это? " – говорит девушка.

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Они назначили дату свадьбы на июль 2020 года, однако из-за карантина пришлось перенести празднование почти на год вперед. Все это время девушка не сидела сложа руки и успела сбросить еще около 40 килограммов.

Платье пришлось перешивать

Свадебный наряд девушка заказала еще в начале 2020 года, поэтому когда пришло время примерки в мае этого года, она была просто шокирована. Платье висела на ней , хотя во время первой примерки обтягивало как перчатка: " Работники свадебного салона, в котором я покупала платье, были потрясены. Я не думала, что это можно исправить, но они вовремя перешили платье", – говорит Вики.

Свадебное платье пришлось полностью перешить / Фото Derbyshire Times

Поэтому через 15 лет после начала отношений пара наконец поженилась в городке Тайдсвел. На маленькой церемонии было всего 30 гостей, все были в восторге от изменений молодых.

За эти несколько лет пара изменилась просто до неузнаваемости: Вики похудела на 89 килограммов, а Дэвид – на 44. Счастливые молодожены совсем не похожи на ту пару, которая смотрела на них со старых фото 3-летней давности.

Пара на двоих сбросила 133 килограмма / Фото Derbyshire Times

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Девушка признается, что такая трансформация сильно изменила ее жизнь. К примеру, раньше ей было трудно покупать одежду, а теперь – она может зайти в любой магазин и подобрать что-то по вкусу:

Когда я впервые зашла в магазины после карантина, то купила пальто 12 размера (международный размер – М). Примеряя его в магазине, я чуть не плакала, вспоминая, что еще 2 года назад не могла бы этого сделать,

– рассказывает Вики