Вікі та Девід з британського міста Честерфілд зовсім не поспішали одружуватись, попри те, що були разом вже понад 10 років. Однією з причин, чому закохані відтягували узаконення стосунків, було усвідомлення власної зайвої ваги, через що вони почувались недостатньо впевнено.

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Проте остаточне рішення худнути пара прийняла у 2018 році, на День народження Вікі. З нагоди свята вони поїхали у відпустку, а коли повернулись і отримали фото, то дівчина вжахнулась і розплакалась:

Вдома я захотіла зважитись, проте звичайні ваги мали обмеження – 150 кілограмів. Тоді мені довелось скористатись промисловими вагами мами, там я побачила 172 кілограми. Мені тоді виповнилося 30, я подумала, що якщо зараз не змінюсь, то до 35 років просто не доживу,

– згадує Вікі

У 30 років дівчина важила 172 кілограми / Фото Derbyshire Times

Її хлопець, Девід, також мав проблеми із зайвою вагою: чоловік важив 114 кілограмів і також сильно через це комплексував та соромився. Тоді закохані вирішили кардинально змінювати свій спосіб життя, щоб нарешті схуднути.

Так закохані виглядали 3 роки тому / Фото Derbyshire Times

Здоровий спосіб життя дав свої плоди

Вони почали правильно харчуватись, відмовились від напівфабрикатів та їжі із закладів. Дуже скоро такі дії почали приносити перші результати, а разом з ним росла і впевненість Вікі та Девіда. За два роки пара так схудла, що нарешті вони замислились і над одруженням: "Коли я скинула вже багато кілограмів, то подумала: чи не можемо ми просто зараз обрати дату весілля і просто зробити це?" – каже дівчина.

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Вони назначили дату весілля на липень 2020 року, проте через карантин довелось перенести святкування майже на рік вперед. Весь цей час дівчина не сиділа склавши руки, і встигла скинути ще майже 40 кілограмів.

Сукню довелось перешивати

Весільне вбрання дівчина замовила ще на початку 2020 року, тож коли прийшов час примірки у травні цього року, вона була просто шокована. Сукня висіла на ній, хоча під час першої примірки обтягувала, як рукавичка: "Працівники весільного салону, у якому я купувала сукню, були приголомшені. Я не думала, що це можна виправити, але вони вчасно перешили сукню", – каже Вікі.

Весільну сукню довелось повністю перешити / Фото Derbyshire Times

Тож через 15 років після початку стосунків пара нарешті одружилась, у містечку Тайдсвел. На маленькій церемонії було лише 30 гостей, які були у захваті від змін наречених.

За ці кілька років пара змінилась просто до невпізнаваності: Вікі схудла на 89 кілограмів, а Девід – на 44. Щасливі наречені зовсім не схожі на ту пару, яка дивилась на них зі старих фото 3-річної давності.

Пара на двох скинула 133 кілограми / Фото Derbyshire Times

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Дівчина зізнається, що така трансформація сильно змінила її життя. До прикладу, раніше їй було важко підбирати одяг, а тепер – вона може зайти в будь-який магазин і підібрати щось до смаку:

Коли я вперше зайшла у магазини після карантину, то купила пальто 12 розміру (міжнародний розмір – М). Приміряючи його у магазині, я ледь не плакала, згадуючи, що ще 2 роки тому не могла б цього зробити,

– розповідає Вікі

Ще кілька років тому, згадує дівчина, вона не могла піднятись на сходах, не задихаючись. А зараз вона збирається разом зі своєю мамою пробігти 10-кілометровий марафон.