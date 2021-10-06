Поштовх до схуднення дала невдача

38-річний житель Техасу, Ендрю Крокет, розповів, що 2017 році під час подорожі до Єгипту він дуже хотів зійти на гору Сінай. В певний момент йому стало важко йти, тож він вирішив решту шляху подолати на верблюді. Та чоловік не розрахував, що на той момент він важив майже 160 кілограмів.

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Власник верблюда з подивом оглянув Ендрю і сказав, що верблюд замалий для нього: "І тоді я зрозумів, що буквально можу зламати спину верблюду". Попри те, що зійти на вершину гори Сінай було давньою мрією чоловіка, того разу йому це зробити не вдалось.

З поїздки розчарований та засмучений американець повернувся з чіткою метою нарешті взятись за своє здоров'я та схуднути.

На першому фото – Ендрю у 2017 році з вагою майже 160 кілограмів / Фото Today

Навіть маленькі кроки дали результат

Ендрю розповів про свої плани подрузі Елізабет та додав, що обрав найпростіший шлях – просто зробити операцію для схуднення. Та дівчина порадила спочатку спробувати піти до тренажерного залу та змінити свої харчові звички. Тож у жовтні 2017 року Ендрю почав з невеликих дій:

Займатись на тренажерах Ендрю було важко, тож він обрав той спосіб фізичних навантажень, який був йому під силу – він просто ходив по біговій доріжці так довго, як міг.

Поза тренажерним залом чоловік намагався всюди ходити сходами, а не їздити ліфтом.

Він не ставив великих цілей, а займався потрохи та поступово збільшував навантаження: "Я зосередився на тому, що можу зробити. Сьогодні я займався 15 хвилин. У понеділок – ще 15 хвилин. Можливо, наступного тижня я займуся і 20 хвилин", – пояснив чоловік.

Ендрю у процесі схуднення / Фото Today

Навіть такі маленькі дії, а також – збалансоване харчування, дали чудові результати. У певний момент, коли чоловік вже скинув 65 кілограмів, його вага стала на місці та більше не рухалась. Та Ендрю розумів, що потрібно скинути ще більше.

І ось, якщо 4 роки тому Ендрю важив цілих 159 кілограмів, то зараз його вага – лише 75 кілограмів.

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Зараз американець важить лише 75 кілограмів / Фото Today

Кілька важливих секретів, які допомагають схуднути

Ендрю поділився простими порадами, які можуть надихнути інших на зміни та підтримати тих, хто вже в процесі схуднення.

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Вчитись казати "так"

Чоловік радить не зосереджуватись на тому, від чого ви відмовляєтесь: від кількох годин лежання на дивані, від чипсів чи фастфуду. Натомість сконцентруйтесь на тому, що ви збираєтесь зробити:

Я збираюся сказати "так" ще п'яти хвилинам на біговій доріжці. Я кажу "так" ще одному колу, вигулюючи собаку. Я кажу "так" цій сьогоднішній здоровій страві,

– навів приклад Ендрю

Знайти наставника

Весь цей час Елізабет підтримувала свого друга і навіть ходила разом з ним до залу, що дуже його підтримувало морально. А згодом він почав займатись й індивідуально з тренером, який допоміг йому створити корисні звички та не здаватись: "Вам потрібно оточити себе експертами та людьми, які вас підтримуватимуть", – каже Ендрю.

Важливо знайти наставників, які б підтримували протягом всього шляху / Фото Today

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Не забувати про свою цінність

Скільки б кілограмів ви не скинули, не забувайте, що вага не робить вас кращою чи гіршою людиною. Скинувши зайві кілограми, ви турбуєтесь про власне здоров'я, проте і зі старою вагою ви були хорошою людиною, вартою всього найкращого.

Це допоможе пережити і збільшення ваги у майбутньому, і період "плато", коли вага не рухається, і інші труднощі на шляху до схуднення.

Знайти конкретну ціль

Худнути простіше, якщо знати, для чого ви це робите. Ці 4 роки перед очима Ендрю стояла вершина гори Сінай, на яку він хотів повернутись вже здоровим та сильним – і це надавало йому сил. А для кожної людини мета, яка не дає все покинути, може бути різною.