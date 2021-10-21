Це не єдиний збіг у житті Ешлі Рашке та її рідної сестри Ліндсі Спраг з Канзас-Сіті. Обидві дівчини дізнались про свою вагітність в один і той самий день, а пізніше лікарі назначили їм однаковий день пологів – 10 жовтня. Та вийшло так, що обидві сестри народили раніше – знову в один і той самий день.

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Вони завжди були поруч

Дівчата розповіли, що як рідні сестри вони завжди були близькі та ділились одна з одною найбільшими секретами, невдачами та радостями. Перед тим, як стати щасливими матусями, вони обидві пережили викидні, причому в один і той самий тиждень.

Тож коли Ліндсі дізналась про свою вагітність, то перш за все подзвонила сестрі. Та на неї чекав сюрприз:"Я збиралась їй розповісти новину, але під час телефонної розмови вона саме робила тест на вагітність", – пригадує дівчина.

Про вагітність сестри спочатку розповіли одна одній, а не чоловікам / Скриншот з відео FOX4

Ешлі надіслала їй фото позитивного тесту, тож Ліндсі дізналась про вагітність своєї сестри навіть раніше за її чоловіка. Пізніше вони зібрали родину та розповіли їм подвійні хороші новини. Рідні, звісно були здивовані такому збігу обставин.

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Народжували у сусідніх палатах

Під час пологів палати дівчат були поруч, тож вони могли чути одна одну: "Так, я чула її крик. Вона була голоснішою за мене", – каже Ешлі. З різницею всього у годину в одної сестри народилась дівчинка, а в іншої – хлопчик. Тепер новонароджені Медісон та Райкер будуть святкувати День народження щороку одночасно.

Сестри народжували в один день в сусідніх палатах / Скриншот з відео FOX4

Попри те, що Ешлі – старша сестра, цього року вона стала мамою вперше, тоді як у Ліндсі вже є досвід виховання дітей. Тож вона вже пройшла всі ті труднощі, з якими Ешлі лише буде стикатись, і з готовністю відповідає на всі запитання молодої мами первістка.

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У рідних сестер народилися малята з різницею в годину / Скриншот з відео FOX4