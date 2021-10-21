Это не единственное совпадение в жизни Эшли Рашке и ее родной сестры Линдси Спраг из Канзас-Сити. Обе девушки узнали о своей беременности в один и тот же день, а позже врачи назначили им одинаковый день родов – 10 октября. Но вышло так, что обе сестры родили раньше – снова в один и тот же день.

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Они всегда были рядом

Девушки рассказали, что как родные сестры они всегда были близки и делились друг с другом самыми большими секретами, неудачами и радостями. Перед тем, как стать счастливыми мамами, обе пережили выкидыши, причем в одну и ту же неделю.

Поэтому когда Линдси узнала о своей беременности, то прежде всего позвонила сестре. И ее ждал сюрприз: "Я собиралась ей рассказать новость, но во время телефонного разговора она как раз делала тест на беременность", – вспоминает девушка.

О беременности сестры сначала рассказали друг другу, а не мужьям / Скриншот с видео FOX4

Эшли прислала ей фото положительного теста, поэтому Линдси узнала о беременности своей сестры даже раньше ее мужа. Позже они собрали семью и рассказали им двойные хорошие новости. Родные, конечно были удивлены такому стечению обстоятельств.

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Рожали в соседних палатах

Во время родов палаты девушек были рядом, поэтому они могли слышать друг друга: "Да, я слышала ее крик. Она была громче меня", – говорит Эшли. С разницей всего в час у одной сестры родилась девочка, а у другой – мальчик . Теперь новорожденные Мэдисон и Райкер будут праздновать День рождения каждый год одновременно.

Сестры рожали в один день в соседних палатах / Скриншот с видео FOX4

Несмотря на то, что Эшли – старшая сестра, в этом году она стала мамой впервые, тогда как у Линдси уже есть опыт воспитания детей. Поэтому она уже прошла все те трудности, с которыми Эшли только будет сталкиваться, и с готовностью отвечает на все вопросы молодой мамы первенца.

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