Робить осину талію: блогерка показала сукню, що створює круту оптичну ілюзію
Джерело:тікток @xojemian
Мати тонку талію цілком реально і без виснажливих тренувань чи хірургічного втручання. Для цього потрібно лише придбати сукню із "секретом", яка легко візуально зменшить вашу талію мало не вдвічі.
Шикарною фігурою у такій сукні похизувалась користувачка тіктоку під ніком @xojemian. Вона показала, як лише одна хитрість талановитих дизайнерів цього вбрання, може зробити по-справжньому лялькову талію.
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На відео дівчина вдягнула обтислу сукню з великим вирізом, зроблену у коричневих, сірих, бежевих та білих тонах. Самі по собі поздовжні кольорові смуги на тканині вже витягують фігуру і роблять її стрункішою. Проте секрет не в цьому.
Вся справа у поясі
По боках сукні пришитий широкий пояс з такої ж тканини. На ролику видно, що дівчина просто зав'язує цей пояс, затягує його – і відбувається справжня магія. Візуально її талія просто на очах зменшується майже вдвічі, а стегна виглядають ширше, створюючи красиві вигини.
Дівчина показала сукню, що зменшує талію вдвічі / Скриншот з тіктока @xojemian
Така зміна відбувається через правильне розташування різних кольорових ліній на тонкій тканині сукні. При зав'язуванні темні частини стають просто на місце талії, а поздовжні лінії стягуються до центру. Усе це створює ілюзію тонкої талії.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
На відео очевидна величезна різниця між справжньою фігурою дівчини та тим, як вона виглядає після простого зав'язування поясу на сукні. І худнути не треба!
Ролик набрав вже 2,7 мільйона переглядів, а користувачі були просто у захваті від чарівного вбрання, хоч декому довелось не один раз передивитись відео, щоб зрозуміти, в чому справа:
- "Виглядає, ніби ти просто за секунду обрізала себе наполовину"
- "Я довго не могла зрозуміти, в чому секрет"
- "Не можу припинити дивитись на це"
- "Мій мозок зламаний"
- "Я вже замовила його"
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Повне відео можна подивитись тут: