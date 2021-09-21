З родиною ніколи не буває сумно: фото сімейних витівок, які це доводять
Джерело:Reddit
В одній сім'ї часом можуть зібратись зовсім різні люди, як за характером, так і за звичками. Проте як би сильно деякі їх вчинки вас не дратували, з ними завжди весело!
Користувачі Reddit поділилась кумедними витівками своїх рідних, над якими залишається лише посміятись. У когось бабуся придумала заряджати флешку через розетку, а хтось вирішив розіграти дружину, поставивши у ванну картонну фігуру Гарісона Форда у повний зріст.
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