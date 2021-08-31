Коли батько запропонував 13-річні Захаб Камаль Хан не стригти волосся, донька була не надто захоплена цією ідеєю. Він сказав, що, можливо, у майбутньому вона зможе встановити світовий рекорд. Тож дівчинка погодилась і не підрізала волосся аж до 30 років.

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У дитинстві бабуся постійно допомагала Захаб Камаль Хан доглядати за волоссям, заплітати його, змащувала спеціальними оліями. Ці старання не пройшли дарма. Під час гри у сквош просто на полі у дівчини випадково розплелась коса. Журналісти побачили довжину волосся дівчини, і вона стала справжньою знаменитістю у рідному Пакистані.

Трохи пізніше, у 2018 році Захаб Камаль Хан переїхала до США. Вже там вона замислилась над тим, щоб нарешті відрізати волосся і здійснити її з татом мрію – потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

І ось 26 серпня жінка нарешті наважилась попрощатись з косами, які вона так довго і старанно відрощувала, довжиною у 190 сантиметрів.

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Вона встановила рекорд у новій категорії "Найдовше волосся, яке передала на благодійність одна особа". Рекордсменка вирішила передати майже два метри волосся до фонду, що виготовляє перуки дітям, які страждають на випадіння волосся.

Жінка веде сторінку в інстаграмі, де її прихильники захоплювались довжелезною шевелюрою пакистанки. Вона зізналась, що далеко не всі підтримали її ідею, не розумію, для чого позбуватись такої краси. Проте більшість все ж залишились розчуленими після рішення віддати волосся на благодійність.

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Дівчина обрізала майже 2 метри волосся, віддавши його на благодійність / Скриншот з відео msn