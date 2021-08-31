Когда отец предложил 13-летней Захаб Камаль Хан не стричь волосы, дочь не слишком понравилась эта идея. Он сказал, что, возможно, в будущем она сможет установить мировой рекорд. Поэтому девочка согласилась и не подрезала волосы до 30 лет.

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В детстве бабушка постоянно помогала Захаб Камаль Хан ухаживать за волосами, заплетать их, смазывала специальными маслами. Эти старания не прошли даром. Во время игры в сквош прямо на поле у девушки случайно расплелась коса. Журналисты увидели длину волос девушки, и она стала настоящей знаменитостью в родном Пакистане.

Чуть позже, в 2018 году Захаб Камаль Хан переехала в США. Уже там она задумалась над тем, чтобы наконец отрезать волосы и осуществить ее с папой мечту – попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

И вот 26 августа женщина наконец решилась проститься с косами, которые она так долго и старательно отращивала, длиной в 190 сантиметров.

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Она установила рекорд в новой категории "Самые длинные волосы, переданные на благотворительность одним человеком" . Рекордсменка решила передать почти два метра волос в фонд, который производит парики для детей, страдающих выпадением волос.

Женщина ведет страницу в инстаграме, где ее поклонники восхищались длинной шевелюрой пакистанки. Она призналась, что далеко не все поддержали ее идею, не понимая, для чего избавляться такой красоты. Однако большинство все же растрогались после решения отдать волосы на благотворительность.

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