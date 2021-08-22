Розміром з мізинець: 10+крихітних знахідок на секонд-хендах, які вас здивують
Джерело:Reddit
Часом на секонд-хендах та барахолках можна знайти по-справжньому унікальні речі, які ви ніде більше не купите. Мініатюрний будильник, швейна машинка, що вміщається в руці, чи стільчик, на який може сісти хіба ваш кіт. Усе це реальні речі.
Користувачі спільноти на Reddit діляться з іншими своїми цінними знахідками: милі мініатюри звичних нам речей. Тут і посуд, і прикраси, і декор, і навіть техніка. Більшість із цих речей не більші за долоню дорослої людини!
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Мініатюрна швейна машинка
Фото Reddit shinysmileygirl
Який милий крихітний будильник
Фото Reddit 23FO
Чайний сервіз розміром з долоню
Фото Reddit lemony_peppermints
"Думаю, цей чарівний портфель використовували для візиток"
Фото Reddit Reality_Rose
Флакончик для парфумів у форматі trevel-size
Фото Reddit Thatgirljessi
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Милий синтезатор від Casio у приємних пастельних тонах
Фото Reddit wa27
Що можна приготувати у цій каструльці?
Фото Reddit ROclimbingbabeCK
"Знайшов цей мініатюрний гітарний підсилювач Marshall, який досі працює, всього 5 доларів!"
Фото Reddit Mattesch
"Мене так спокушали мініатюрні стільці, що я купив відразу 9"
Фото Reddit damestillmenКажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO
Світильник незвичайного розміру
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Це зображення котика у малесенькій брошці викликає лише посмішку
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