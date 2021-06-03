10 безумных причесок, которые заставляют прохожих на улице оборачиваться: забавные фото

Давно мечтали о смене имиджа? Новая креативная прическа - отличный способ немного освежить свой стиль. Правда, сделать хотя бы одну прическу из этой подборки решится далеко не каждый.
Мужчины на этих Фото явно хотели привлечь к себе как можно больше внимания с помощью своей оригинальной прически – такого нет больше ни у кого. Еще бы, кто бы не удивился, увидев парня, у которого волосы в форме пиццы или шахмат?
Читайте также: Где сделать лучшие фото этим летом: 5 инста-локаций в Украине
Как и главное – зачем?
Фото Smapinator0324
Арахнофобам смотреть на такое запрещено
Фото Spicy105
Когда жить не можешь без шахмат
Фото -KarmaFarma-Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
Мужчина превратился в клубничку
Фото Throzen
Парень слишком часто смотрел фильм "Сияние"
Фото kevincreeperpants
Необычный способ показать, что вы фанат Мадонны
Фото AdventurousFurball
Осторожно, кто-то может и спутать вашу голову с мячом для гольфа
Фото Zero_Fux_2_Give
Парикмахер настоящий художник
Фото somechick_92
Интересно: 15 бабушек, которые так удивили своих внуков, что они были в шоке: забавные фото
Как парикмахеру удалось так покрасить волосы?
Фото IanSzot
Для фанатов "Пиратов Карибского моря"
Фото DemonWithATorch