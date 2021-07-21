Знать бы об этом раньше: 10+ лайфхаков, которые сделают жизнь проще

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Как самой запросто защипнуты браслет на руке? Куда девать ключи от дома во время пробежки? Или посмотреть, что в коробке на верхней полке, не вынимая ее? Стоит знать несколько секретов, чтобы эти мелкие неудобства больше не портили вам настроение.