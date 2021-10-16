10 чудаков, которые насмешили людей в аэропортах: забавные фото
Источник:Reddit
Забавные ситуации в аэропортах – не редкость. Где много людей из разных стран мира – там всегда можно увидеть что-то интересное и нестандартное. Поэтому чаще глядите в разные стороны!
Перед вами подборка курьезных случаев в аэропортах по всему миру, которые порадовали многих людей. Кто-то покорил всех своим внешним видом, а некто просто попал в столь неудобную ситуацию, что и смешно, и даже немного неловко. Обещаем, будет весело. Поехали!
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Фото reddit Stockjock1
Кто-то хотел взять на борт мясо
Фото reddit leftleaningmexican
Туалеты – два, а бумага – одна
Фото reddit defineyoursound
Идеальный костюм на зимние праздники!
Фото reddit smacktip
Кто-то решил провезти очень-очень много печенья!
Фото reddit Moviebrainrot
Парень устал ждать самолет, поэтому подсоединил свою приставку к телевизору и начал играть
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Чтобы не потерять!
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Клас!
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Так много вопросов и так мало ответов...
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