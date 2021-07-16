10 фотографий, которые убедят вас, что седина – это красиво

16 июля 2021 , 08:08
Читати новину українською

Источник:

Reddit

Седой цвет волос несправедливо считают второсортным. Не стоит верить этим стереотипам. Посмотрите на этих красавиц и красавцев: разве седина не прекрасна?

Эти женщины и мужчины сначала очень комплексовали из-за собственных волос. Они постоянно красили его, пытались всячески скрыть седину и наконец-то остановились.

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Это было лучшее решение в их жизни! Ведь они приняли свою особенность и перестали переживать. Сейчас – это счастливые люди, которые показывают всему миру, что седина – это очень красиво!

Просто роскошно!

Фото Reddit

Седина добавляет определенный шарм

Фото Reddit

Седина и очаровательная улыбка – это любовь

Фото Reddit

Вот, как выглядит седина на юной девушке

Фото Reddit

Вау!

Фото Reddit

Вся семья с годами начала седеть

Фото Reddit

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Хорошо выглядит!

Фото Reddit

Ну это вообще бомба!

Фото hair.cutbob інстаграм

Цвет идеально подходит этой леди!

Фото Reddit

Интересная изюминка!

Фото Reddit

Интересно Парень разлюбил девушку из-за неудачной татуировки: что она набила

Королева!

Фото greysian_ інстаграм

Автор: Петро Синєокий