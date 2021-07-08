Детали имеют значение: 10+ сравнений, которые поражают своей разницей

8 июля 2021 , 11:06
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Иногда результаты долгой и кропотливой работы совсем не заметны с первого взгляда. Если после изнурительной уборки или похудения вам кажется, что ничего не изменилось, советуем в следующий раз сделать фото до и после. Трансформации видно только в сравнении!

Пользователи из этой подборки также решили зафиксировать свое "до" и "после". Эти фото доказывают, как сильно может обычная уборка изменить вещь или дом, один поход к грумеру – домашнего любимца, а маленькая операция – человека. 

Читайте также  Где сделать лучшие фото этим летом: 5 инста-локаций в Украине

Дом до сезона дождей – и после них

Фото Reddit TheAlderStreetKids

Оказывается, здесь столько пространства!

Фото Reddit WhyDoiLiveHerefrfr

До и после того, как спилили деревья перед окном

Фото Reddit berchielli

"Из всего пуха, который с него состригли, мы можем еще одного кролика сделать"

Фото Reddit thejealousone

Реконструкция машины 1972 года

Фото Imgur Henness

Девушка похудела на 85 килограммов за 3 года

Фото Reddit jennesee2133

К теме  В 42 выглядит на 18: фанаты не верят, что у тиктокерши есть взрослый сын

Одно удовольствие смотреть на такую чистую обувь 

Фото Reddit Youdontknowmedawg

Дворик стал выглядеть гораздо уютнее

Фото Reddit Kief3r

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Будто совсем другая кухня 

Фото Reddit ArcticSploosh

Одна операция, а какая разница во внешности 

Фото Reddit curiousvoid

За растением всего лишь нужен был уход

Фото Reddit Devvyfromthebrock

Интересно  12 необычных товаров, в которых дизайнеры проявили весь свой креатив 

"Я совсем не скучаю по оранжевому!"

Фото Reddit bumblebee22xx

 

Автор: Ірина Продан