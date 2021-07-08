Детали имеют значение: 10+ сравнений, которые поражают своей разницей
Источник:24 канал
Иногда результаты долгой и кропотливой работы совсем не заметны с первого взгляда. Если после изнурительной уборки или похудения вам кажется, что ничего не изменилось, советуем в следующий раз сделать фото до и после. Трансформации видно только в сравнении!
Пользователи из этой подборки также решили зафиксировать свое "до" и "после". Эти фото доказывают, как сильно может обычная уборка изменить вещь или дом, один поход к грумеру – домашнего любимца, а маленькая операция – человека.
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Дом до сезона дождей – и после них
Фото Reddit TheAlderStreetKids
Оказывается, здесь столько пространства!
Фото Reddit WhyDoiLiveHerefrfr
До и после того, как спилили деревья перед окном
Фото Reddit berchielli
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Фото Reddit thejealousone
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