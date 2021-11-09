10 игрушек для детей с очень неудачным дизайном: забавная подборка

Производители этих товаров хотели удивить детей оригинальной и нестандартной игрушкой. Но вот с дизайном они точно перемудрили: все выглядит немного странно, а кое-где и жутко!

Перед вами подборка самых необычных игрушек, которые пользователи Reddit видели в своей жизни. Кто знает, возможно авторы специально хотели сделать именно такой дизайн. Если это правда, то некоторые из них точно серьезно ошиблись. Хотя, конечно же, это все дело вкуса.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

Старый добрый Бильбо что-то "приболел"

Фото reddit socialcircleguy

Глава Супермена на автомобиле

Фото reddit alexlovely895

Странная форма...

Фото reddit anxioustofu

Что с глазками?

Фото reddit ClassyLion

Взгляд у слоника, конечно, "волшебный"

Фото reddit unic0rn_scrapple

Интересная игрушка для ванны

Фото reddit anxiousoceancreature

Соблазнительная версия Сквидварда из "Губки Боба". Красиво же!

Фото reddit Cherno-alpha01

Что-то жутко...

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

Фото reddit rocklover1999

Ого. Это для детей?

Фото reddit Kredstarr2020

Хоть это странно, но круто. Киберверсия с героями "Шрека".

Фото reddit Gerp25